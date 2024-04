Heftige Vorwürfe gegen Fahrer nach Flixbus-Unfall: "Ärger und Emotionen haben Fahrstil beeinflusst!"

Während der Fahrt sollen sich die beiden Fahrer gestritten haben. Kurz vor Leipzig kam es dann zum fatalen Unfall. © dpa/Jan Woitas

Ashley A. (Name von der Redaktion geändert) war am 27. März wegen eines Umzugs in dem Flixbus auf der Strecke zwischen Berlin und München unterwegs und hat gegenüber IPPEN.MEDIA ihre Beobachtungen während der Fahrt geäußert.

Ihr Vorwurf: Der Fahrer sei bereits vor Fahrtantritt wütend gewesen - sein emotionaler Zustand habe seinen Fahrstil maßgeblich beeinflusst!

"Es war schon 8.10 Uhr und der zweite Fahrer fehlte. Dann ist er mit einem Kaffee in der Hand angekommen. Das hat den anderen Fahrer stocksauer gemacht. Sie haben sich von da an hörbar im Cockpit gestritten. Die ganze Zeit. Bis zum Unfall", berichtete Ashley vom Beginn der Reise in Berlin.

Weil der Fahrer wegen seinem Kollegen hinter dem Zeitplan lag, kam es zu Ärger und Stress und einem rücksichtslosen Fahrstil.

Noch in Berlin wurden alle Passagiere wiederholt durchgeschüttelt, unter anderem als der Fahrer an der ersten Ampel abrupt abbremste.

Auch auf der Autobahn erinnert sich Ashley A. an harte Bremsmanöver und aggressiven Spurwechseln.