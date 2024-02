15.02.2024 19:46 1.020 Leipzig: Fußgänger von Straßenbahn angefahren

Ein schwerer Unfall hat sich am Donnerstag in Leipzig ereignet. Ein Fußgänger wurde an der Straßenbahn-Haltestelle Goerdelerring von einer Tram erfasst.

Von Nico Zeißler

Leipzig - Ein schwerer Unfall hat sich am Donnerstag im Leipziger Zentrum ereignet. Polizei- und Rettungseinsatz am Donnerstag an der Haltestelle Goerdelerring. © EHL Media/Erik-Holm Langhof Nach ersten Informationen wurde gegen 17.30 Uhr an der Straßenbahn-Haltestelle Goerdelerring ein Fußgänger von einer in Richtung Hauptbahnhof fahrenden Tram erfasst. Die Person soll dabei schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht worden sein. Die Folge waren Verspätungen im Linienplan der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB). Leipzig Unfall Ohne Führerschein und mit 2,68 Promille! VW-Fahrer (45) brettert auf Grundstück Zudem musste in Richtung Hauptbahnhof der linke Fahrstreifen für den motorisierten Verkehr gesperrt werden. Diese Tram hatte einen Passanten erfasst. © EHL Media/Erik-Holm Langhof Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.

Titelfoto: Bildmontage: EHL Media/Erik-Holm Langhof