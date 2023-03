Ohne Führerschein und mit Drogen intus: Autofahrer verletzt 64-Jährigen schwer

Markkleeberg - Am Mittwochnachmittag wurde ein 64-Jähriger bei einem Unfall in Markkleeberg (Landkreis Leipzig ) schwer verletzt.

Nach einem Unfall in Markkleeberg wurde ein 64-Jähriger ins Krankenhaus eingeliefert. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Wie Polizeisprecherin Therese Leverenz mitteilte, war ein 48-Jähriger in seinem Seat auf einem Firmengelände an der Hauptstraße in Markkleeberg unterwegs, als er gegen 15.15 Uhr an einer Garagentür vorbeifuhr.

Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierte er dort mit einer sich im selben Moment öffnenden Werkstatttür, stieß diese wieder zu - und übersah dabei den dahinterstehenden 64-Jährigen.

Dessen Hand wurde in der Tür eingeklemmt und so schwer verletzt, dass der Mann zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste.

"Im Rahmen der Unfallaufnahme am Ort stellte sich heraus, dass der 48-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war", erklärte die Sprecherin. Doch damit nicht genug: Zudem reagierte ein Drogentest bei dem Mann positiv auf Amphetamine und Opiate.