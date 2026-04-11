Mutter musste alles mit ansehen: Kind (9) in Leipzig von Straßenbahn erfasst
Leipzig - Auf der Georg-Schwarz-Straße in Leipzig-Leutzsch ist am Samstagnachmittag ein neunjähriges Kind von einer Straßenbahn erfasst und dabei schwerstens verletzt worden.
Das Unglück ereignete sich in Höhe der William-Zipperer-Straße. Wie Polizeisprecher Chris Graupner gegenüber TAG24 erklärte, soll sich das Kind unvermittelt auf die Straße begeben haben. Eine Straßenbahn der Leipziger Verkehrsbetriebe, die gerade in stadtauswärtiger Richtung unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.
Zahlreiche Zeugen, darunter die Mutter des Kindes, hielten sich zu diesem Zeitpunkt an dem Ort auf und mussten das Unglück mit ansehen.
Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte eilten herbei. Noch vor Ort mussten die Retter mit der Behandlung des Kindes starten. Dazu wurde ein Sichtschutz auf der Straße eingerichtet.
Ein Rettungswagen brachte Mutter und Kind inzwischen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Polizeisprecher Graupner sagte gegenüber TAG24, dass das Kind bei dem Unglück schwerstverletzt wurde.
Noch vor Ort kümmerte sich ein Kriseninterventionsteam um die Mutter sowie die weiteren Zeugen, die einen Schock erlitten hatten.
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Der Unfalldienst der Verkehrspolizei hat inzwischen mit der Aufnahme des Unglücks begonnen. Die Georg-Schwarz-Straße ist aktuell gesperrt.
Titelfoto: EHL Media/Erik-Holm Langhof