Teurer Unfall: Laster-Fahrerin bleibt an Brücke hängen - und fährt weiter!

Ein Unfall mit teuren Folgen: In Markkleeberg (Landkreis Leipzig) ist am Donnerstagabend ein Lastwagen an einer Brücke hängen geblieben.

Von Dorothee Gomes

Markkleeberg - Ein Unfall mit teuren Folgen: In Markkleeberg (Landkreis Leipzig) ist am Donnerstagabend eine Lastwagen-Fahrerin (35) an einer Brücke hängen geblieben - und weitergefahren. In Markkleeberg blieb am Donnerstag ein Lastwagen an einer Eisenbahnbrücke hängen. (Symbolbild) © Jan Woitas/ZB/dpa Wie die Polizei Leipzig am Freitag mitteilte, war die 35-Jährige gegen 19.15 Uhr mit dem Laster auf der Zöbigkerstraße unterwegs, als es zu dem Missgeschick kam. Trotz des Hängenbleibens an der Eisenbahnbrücke habe die Frau ihren Weg durch die Bahnunterführung fortgesetzt. Das Ergebnis: Die Fahrerin habe an der Brücke und am Laster einen Schaden von etwa 15.000 Euro verursacht. Die betroffene Brücke werde am Freitag begutachtet.

