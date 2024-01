15.01.2024 22:00 Unfall mit zwei Autos sorgt für Einsatz in Delitzsch

Von Dorothee Gomes

Delitzsch - Blaulicht blinkt in der Dunkelheit, Trümmer und Scherben liegen auf dem Asphalt: In Delitzsch (Landkreis Nordsachsen) hat es am Montag gekracht. In Delitzsch kam es am Montagabend zu einem Unfall mit zwei Autos. © EHL Media/Lucas Libke Nach ersten TAG24-Informationen sollen gegen 17.30 Uhr auf der Kreuzung B183a/B184 zwei Autos zusammengestoßen sein - an beiden Wagen wurde augenscheinlich der Frontbereich beschädigt. Den Informationen zufolge sollen drei Menschen mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden sein. Feuerwehr, Rettungswagen und Notarzt kamen am Abend zur Unfallstelle.

Titelfoto: EHL Media/Lucas Libke