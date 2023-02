28.02.2023 18:50 593 Verdi und Fridays for Future rufen zu Streiks auf! Wird Leipzig wieder lahmgelegt?

Nachdem verdi zwei Wochen in Folge den ÖPNV in Leipzig lahmgelegt hat, sollen die Mitarbeiter der LVB am Freitag mit Fridays for Future auf die Straße gehen.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Eine neue Woche und wieder kündigt ver.di Warnstreiks im öffentlichen Dienst an. Nachdem die Gewerkschaft zwei Wochen in Folge den ÖPNV der Messestadt lahmgelegt hat, sollen die Mitarbeiter der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) am Freitag zusammen mit Fridays for Future auf die Straße gehen. Die dritte Woche in Folge hat ver.di zu Warnstreiks aufgerufen. Auch Leipzig soll davon wieder betroffen sein. © Sebastian Willnow/dpa Und das auch diesmal wieder ganztägig, wie ver.di am Dienstag ankündigte. Hintergrund sind erneut die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst, die auch in der zweiten Verhandlungsrunde keine Einigung hervorbrachten. Die stellvertretende ver.di-Vorsitzende Christine Behle bezeichnete das Angebot der Arbeitgeberseite gar als "Schlag ins Gesicht". "Die Beschäftigten werden sich das nicht gefallen lassen und jetzt verstärkt für ihre Forderungen kämpfen", so Behle weiter. "Deshalb haben wir die Beschäftigten in den sechs Bundesländern, in denen der ÖPNV von den Tarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes betroffen ist, zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen." Leipzig Zu eng mit dem iranischen Regime: Leipziger Buchmesse erteilt Islamischem Zentrum Hamburg klare Absage Betroffen sind davon Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und eben auch Sachsen. Im Freistaat hat die Gewerkschaft sowohl in Leipzig als auch Dresden, Chemnitz und Zwickau zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Fridays for Future ruft zu Demo auf dem Augustusplatz auf "In welchem Umfang Fahrzeuge auf den einzelnen Bus- und Straßenbahnlinien betroffen sind, können wir auch dieses Mal erst wieder mit Beginn des Streiks abschätzen", teilten die LVB am Dienstag auf Facebook mit. "Ob Eure Bahn oder Euer Bus fährt, könnt Ihr immer aktuell in der Verbindungsauskunft unter www.L.de/v und in unserer App LeipzigMOVE checken." Neben ver.di hat auch Fridays for Future für Freitag zu einem deutschlandweiten Klimastreik aufgerufen. In 150 Orten soll für eine Verkehrswende demonstriert werden. Laut Website der Bewegung ist in Leipzig eine Demonstration um 14 Uhr auf dem Augustusplatz geplant.

Titelfoto: Sebastian Willnow/dpa