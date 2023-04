Was neben der Buchmesse am verlängerten Wochenende in Leipzig sonst noch so los ist

Die Buchmesse lockt zahlreiche Besucher auf ihre vielen Veranstaltungen. Doch was ist an diesem Wochenende in Leipzig sonst noch so los? TAG24 verrät's Euch!

Von Dorothee Gomes

Leipzig - Die Buchmesse lockt endlich wieder zahlreiche Leipziger und Besucher auf ihre vielen Veranstaltungen. Doch was ist an diesem langen Wochenende in der Messestadt sonst noch so los? TAG24 verrät's Euch!

Kunst und Kultur

Lindenau - Mehrere Galerien öffnen am Samstag von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 16 Uhr zum traditionellen Frühjahrsrundgang der Spinnerei ihre Türen für Interessierte. Egal ob Kunstkenner oder Szene-Neuling - das Gelände an der Spinnereistraße 7 im Leipziger Westen ist auf jeden Fall eine Erkundungstour wert.

Am Wochenende strömen Interessierte auf das Gelände der Spinnerei. © Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa-tmn

Musik und Politik

Zentrum - Mit dem Open-Air-Festival Leipzig zeigt Courage! wird am Sonntag ab 16 Uhr ein Zeichen für zivilgesellschaftliches Engagement gesetzt. Auf dem Gelände der Moritzbastei am Kurt-Masur-Platz 1 treten verschiedene Künstler auf - unter anderem Olli Schulz & Band. Das Event kostet keinen Eintritt.

Das traditionelle Konzert Leipzig zeigt Courage! lädt erneut zur Moritzbastei. © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Helene und Artisten

Zentrum-Nordwest - Für die abschließenden beiden Konzerte in Leipzig tritt Helene Fischer (38) am Samstag und Sonntag noch einmal im Rahmen ihrer Hallen-Tour in der Quarterback Immobilien Arena auf.

Kurzentschlossene haben die Möglichkeit, zumindest noch für den Abschluss am Sonntag (20 Uhr) die letzten wenigen Tickets via Eventim oder Arena-Ticket zu ergattern.

Helene Fischer (38) ist noch einmal am Samstag und Sonntag in der Quarterback Immobilien Arena. © Nico Schimmelpfennig

Feuer und Flammen

Eutritzsch - Was darf am letzten Apriltag natürlich nicht fehlen? Maifeuer! Deshalb lädt das GeyserHaus ab 16 Uhr auf dem Gelände an der Parkbühne (Kleiststraße 52) genau dazu ein. Bei Livemusik von The Proms, Bier und Bratwurst können die Flammen bestaunt werden. Der Eintritt ist frei.

Hexenfeuer leuchten in der Nacht zum 1. Mai. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Tanz und Mai

Plagwitz - Ihr seid in der Walpurgisnacht gerade nicht auf dem Blocksberg? Kein Problem! Auch im Täubchenthal an der Wachsmuthstraße 1 könnt Ihr zum Tanz in den Mai gehen. Ab 22 Uhr wird im Ballsaal (Partymix) und im Club (90er) aufgelegt. Karten gib's im Vorverkauf und an der Abendkasse.

Pferde und Wetten

Südvorstadt - Holt die Hüte und Fascinator aus den Schränken - es ist wieder Pferderennen! Mit dem traditionellen Aufgalopp am 1. Mai startet die Saison auf der Galopprennbahn Scheibenholz (Rennbahnweg 2a). Von 12 bis 18 Uhr darf flaniert, geschlemmt und natürlich gewettet werden - es finden acht Rennen mit 63 Pferden statt. Tickets gibt's auf tickets.arena-ticket.com.

Am 1. Mai findet mit dem Aufgalopp das erste Pferderennen der Saison auf der Galopprennbahn Scheibenholz statt. © PR/galoppfoto.de/Frank Sorge