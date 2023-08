Wasserratten ahoi! Das Leipziger Wasserfest startet – aber spielt das Wetter diesmal mit?

Leipzig - Ein Ereignis jagt das Nächste in der Messestadt: Während sich die " Leipziger Markt Musik " langsam ihrem Ende nähert, steht mit dem 23. Leipziger Wasserfest schon das nächste Event in den Startlöchern.

Schon zum 23. Mal findet in diesem Jahr das Leipziger Wasserfest statt. (Archivbild) © Hendrik Schmidt/ZB

Nach einem auch von oben nassen Wasserfest im vergangenen Jahr die gute Nachricht gleich vorweg: Voraussichtlich verziehen sich pünktlich vor dem Wochenende endlich die hartnäckigen Regenwolken und machen Platz für Sonnenschein und sommerliche Temperaturen.

Passend dazu findet von Freitag bis Sonntag das alljährliche Leipziger Wasserfest statt. Das bedeutet, Ihr könnt drei Tage lang rund um den Karl-Heine-Kanal und am Lindenauer Hafen eine feuchtfröhliche Zeit voller Unterhaltung, Sport-Wettbewerben und spaßigen Mitmach-Aktionen genießen.

Los geht es mit der Eröffnung und musikalischen Höhepunkten am Freitag um 18 Uhr im Stadtteilpark Plagwitz.

Am Samstag wird es dort und am Lindenauer Hafen dann richtig sportlich: "Programmhöhepunkte sind der Floßbauwettbewerb, die Jedermann-Rennen im Kajak oder Kanadier, der Ruderachter-Korso, die Schauregatta oder der Drachenboot-Cup", kündigen die Veranstalter an.

Und das Wochenende klingt auch auf dem Wasser aus: So könnt Ihr an verschiedenen Rundfahrten und an einer Kanal-Radtour teilnehmen.