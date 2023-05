"Elefant, Tiger & Co." zeigt Robben beim Surfen! "Das macht ihr halt auch richtig Spaß!"

Leipzig - Jede Menge Neues lernen die Tiere im Leipziger Zoo in dieser Woche bei " Elefant, Tiger & Co. " kennen. Für Zebra-Jungtier Mika ging es auf Erkundung. Zunächst durfte jedoch Seelöwin Hilla ihr Können unter Beweis stellen.

Die Robben im Leipziger Zoo sind so flink, dass sie nun sogar lernen zu "surfen". © Jan Woitas/dpa

Während Leipzigs Kalifornische Seelöwen das schöne Wetter genießen, wird hinter den Kulissen schon hart gearbeitet. Bettina Hurgitsch bereitet die Belohnung für das anstehende Training vor, denn: Hilla lernt gerade "Surfen".

Im Fall der Robben bedeutet das, wie ein Surfboard so schnell wie möglich auf der Wasseroberfläche zu schwimmen. "Das ist relativ anstrengend für sie durch den Widerstand", so die Tierpflegerin. Hilla müsse immer wieder die Wasseroberfläche durchbrechen, was sie auf Dauer einiges an Kraft kostet.

Die Tierpfleger wollen den Leuten jedoch auch zeigen, wie schnell eine Robbe werden kann. "Und das sind dann eben gleich mal 30 km/h."

Ein Vorteil für Hilla: Sie ist wissbegierig und lernt schnell, was sie inzwischen sogar zur ranghöchsten Robbe im Zoo gemacht hat.

14 Trainingseinheiten habe sie inzwischen mit der neuen Übung hinter sich und das macht sich bereits bemerkbar. Als sie zusammen mit Bettina am Becken ankommt, springt sie ohne zu zögern hinein und saust durchs Wasser. Per Pfeifton geht es dann wieder zurück zur Lehrerin.

Hilla scheint dabei so vertieft, dass weitere Kommandos gar nicht mehr durchkommen. "Bei neuen Übungen verschwinden manchmal die vorherigen. Aber wenn das dann sortiert ist, dann ist wieder alles beim Alten."

Mehr als 30 Handzeichen beherrsche Hilla inzwischen. Klar, dass man da mal durcheinander kommt. "Das macht ihr halt auch richtig Spaß. Sie danach wieder runterzubekommen, ist inzwischen die Kunst. Das muss sie noch lernen", sagt Bettina Hurgitsch und fügt verständnisvoll an: "Aber es ist ja auch viel langweiliger. Wie in der Schule."