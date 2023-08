Prominenter Gast: Dieser US-Superstar besucht den Leipziger Zoo!

Leipzig - Im Rahmen seines Auftritts beim "SonneMondSterne"-Festival (SMS) in Thüringen machte ein Superstar einen kurzen Abstecher in die nahe gelegene Messestadt Leipzig.

Auf einem Holzboot kann man im Leipziger Zoo einen Tropenfluss entlang schippern. Von dem Angebot machte auch Macklemore (40) Gebrauch. © Instagram/macklemore

Die Rede ist von keinem Geringeren als Macklemore (40). Der Rapper erlangte mit Hits wie "Thrift Shop" Berühmtheit und durfte sich sogar über zwei Grammys freuen.

Beim Electro-Festival "SMS" trat er am vergangenen Freitagabend als Headliner auf und brachte damit das Gelände in Saalburg-Ebersdorf mitsamt des Publikums zum Beben.

Aber auch abseits der Bühne scheint Macklemore seine Zeit in Deutschland genossen zu haben, wie er in einem Instagram-Beitrag teilte: "45.000 beim SonneMondSterne-Festival, Leipziger Zoo und ein dringend notwendiger FaceTime-Call mit Coco. I ❤️ u Deutschland", schrieb er an einige Fotos.

Und tatsächlich: Zu seinen Schnappschüssen gehört auch ein Foto von zwei Geparden aus dem Leipziger Zoo. Ein weiteres Bild zeigt ihn bei einer Bootsfahrt durch den Bereich Gondwanaland.

In den kommenden Wochen wird der 40-jährige Rapper noch auf weiteren europäischen Festivals auftreten, bis es im September mit seiner USA-Tour weitergeht.