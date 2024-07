Wer will Praktikant im TV-Zoo werden?

Der Dresdner Zehntklässler Nick Baumann durfte in der ersten Staffel als "Elefant, Tiger & Kids"-Praktikant hinter die Zoo-Kulissen schauen. © MDR/Cine Impuls Leipzig GmbH

Erstmals dürfen die Jugendlichen nicht nur im Leipziger Zoo helfen und hinter die Kulissen des Tierpfleger-Berufes schauen, sondern auch in weiteren Zoos in Thüringen und Sachsen.

Im Oktober starten die Dreharbeiten, die Ausstrahlung ist Ende 2025 geplant. Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren können sich bis 15. August bewerben.

Vorkenntnisse in Tierpflege oder -haltung sind nicht erforderlich. Die Jugendlichen werden wochenweise zum Praktikum in die verschiedenen Zoos eingeladen.

Sie leben gemeinsam in einer Zoo-WG – ohne Eltern – zusammen, lernen den Zoo in all seinen Facetten kennen und erhalten Einblicke in den Alltag der Tierpfleger.