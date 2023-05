Zoo Leipzig begrüßt Nachwuchs - und muss schweren Herzens Abschied nehmen

Der Zoo Leipzig freut sich über seinen Nachwuchs. Neben der Namens-Suche für das Elefanten-Kalb, macht sich auch das Pekari-Baby prächtig. (Bildmontage) © Bildmontage: Zoo Leipzig

Am heutigen Dienstag endet bereits die erste Runde der Namens-Suche für den Elefantennachwuchs. Vor fast einem Monat erblickte das Elefanten-Mädchen das Licht der Welt. Am 9. Juni, dem 145. Geburtstags des Zoos, soll das Jungtier getauft werden.

Der Zoo wünscht sich einen Namen mit Bezug zum natürlichen Lebensraum der Elefanten.

"Als Botschafter ihrer vom Aussterben bedrohten Artgenossen im natürlichen Lebensraum stellt der Name die Verbindung zum Verbreitungsgebiet her", so der Zoo. Bis Mitternacht können die Zoo-Fans noch Vorschläge einreichen.

Und auch im Leipziger Pantanal gibt es gute Neuigkeiten: Das Chaco-Pekari-Baby entwickelt sich bisher prächtig.

Gerade mal drei Wochen alt, ist es mit seinen Eltern und einem weiteren Weibchen schon in der Außenanlage unterwegs. Das Kleine ist die erste Aufzucht der stark gefährdeten Nabelschwein-Art im Leipziger Zoo.