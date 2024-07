Frischen Basilikum einfrieren: So bleibt das Aroma erhalten

Diese Tipps solltest Du unbedingt beachten, wenn Du Basilikum einfrieren möchtest. Mit den Methoden kannst Du das Aroma am besten behalten.

Von Jenny Hochmuth

Frisch, roh und knackig verfeinert Basilikum tolle Gerichte und entspricht genau dem Geschmack vieler Menschen. Doch nicht immer kann man alles frisch verwerten, deshalb kannst Du Basilikum einfrieren, um so viele Inhaltsstoffe wie nur möglich zu konservieren. Weitere, praktische Tipps und Tricks für die Küche und rund ums Kochen findest Du unter der Rubrik "Küchenwissen".

Basilikum kann auf verschiedene Arten eingefroren werden. © 123rf / qwartm Frisches Basilikum ist beim Kochen fast nicht mehr wegzudenken. Er bietet zudem einige positive Inhaltsstoffe, die zur Gesundheit beitragen: Das Königskraut kann den Appetit anregen, aber auch fördernd bei Magen- und Darmproblemen und unterstützend bei der Sehfähigkeit eingesetzt werden. Außerdem wirkt es ausgleichend, antibakteriell und verspricht konzentrationsfördernde Merkmale. Ein richtiges, kleines Wunderkraut! Möchte man diese Eigenschaften für sich nutzen, so ist es allerdings wichtig, dass bei der Verwendung möglichst viele ätherische Öle und Nährstoffe erhalten bleiben. Am besten ist dabei eine frische Verwendung, welche jedoch nicht immer gewährleistet werden kann. Demnach ist es hilfreich, das aromatische Grün zu konservieren. In der Regel kann man die meisten Kräuter trocknen. Nicht so bei Basilikum: Einfrieren ist hier die schonendste Methode, wenn es um den Erhalt der meisten Inhaltsstoffe geht. TAG24 erklärt Dir, wie es funktioniert.

Anleitung zum Einfrieren von Basilikumblättern

Gefroren lassen sich ganze Basilikumblätter hervorragend portionieren, um zukünftig so wenig wie möglich davon zu verschwenden. Alles, was Du dazu benötigst, hast Du in der Regel auch schon zu Hause.

Vorbereitung

Besitzt Du eine Basilikumpflanze, solltest Du darauf achten, wie Du die Blätter, die Du einfrieren möchtest, entfernst. Schneidest Du den Trieb, am besten circa einen Zentimeter über dem ersten Blattpaar, von der Pflanze ab, können vom Blattknoten aus neue Triebe nachwachsen. Mit dem Ziel, so viele Nährstoffe sowie Aroma beizubehalten, bietet es sich an, die Basilikumblätter vorher zu blanchieren. Diese Vorgehensweise macht sie auch später weniger matschig. Folgende Dinge werden zum Blanchieren benötigt: Schüssel

Kochtopf

Wasser

Eiswürfel

Teller

Küchentücher

Luftdichtes Behältnis oder verschließbaren Gefrierbeutel Hast Du alle Materialien beisammen, kannst Du mit dem Blanchieren beginnen.

Blanchieren

1. Schritt: Wasche alle Basilikumstängel gründlich und dennoch vorsichtig mit kaltem Wasser und trockne sie danach mit einem Küchentuch gut ab. 2. Schritt: Zupfe nun die Blätter vom Stängel, aber achte darauf, dass die Blätter nicht beschädigt werden. Dadurch würde das Aroma verloren gehen. 3. Schritt: Bereite eine Schüssel in geeigneter Größe gefüllt mit Eiswürfeln vor, gib Wasser in einen Topf und bringe es zum Kochen. 4. Schritt: Sobald das Wasser kocht, kannst Du die Basilikumblätter hineingeben und für drei bis fünf Sekunden kochen lassen. Zum Eintauchen in das kochende Wasser eignet sich ein Schaumlöffel am besten.

5. Schritt: Nun ist schnelles Handeln gefragt: Schöpfe die Blätter ab und gib sie zügig in das Eisbad.

Einfrieren

Beim Trocknen der Basilikumblätter nach dem Waschen eignet sich ein Küchentuch, welches die Feuchtigkeit absorbiert hervorragend. © 123rf / qwartm 1. Schritt: Nun kannst Du die Blätter herausholen und auf einem großen Küchentuch verteilen. Lasse sie dort für einige Minuten abtrocknen.

2. Schritt: Die Basilikumblätter sollten nun alle einzeln auf dem Teller verteilt und dann in den Gefrierschrank gegeben werden. Lasse sie komplett einfrieren. 3. Schritt: Nachdem alle Blätter einzeln eingefroren wurden, kannst Du den Teller wieder aus dem Gefrierschrank holen und sie zusammen in ein luftdicht verschließbares Gefäß oder einen verschließbaren Gefrierbeutel geben. Durch das vereinzelte Einfrieren können sie jetzt nicht mehr aneinander festkleben.

Tipp: Wenn es schnell gehen muss, kannst Du die gewaschenen Blätter ohne sie zu blanchieren auch portionsweise in eine mit Wasser gefüllte Eiswürfelform geben und so einfrieren. Dadurch können sie allerdings nach dem Auftauen etwas matschiger sein.

Püriertes Basilikum einfrieren

Möchte man das Basilikum zur Zubereitung von Pesto alla Genovese verwenden, sollte man keine gefrorenen Blätter verwenden. Durch die entstehende Feuchtigkeit beim Einfrieren wird das Risiko zu frühzeitiger Schimmelbildung erhöht, deshalb empfiehlt es sich, bereits vorher ein pestoähnliches Grundrezept herzustellen und dieses dann einzufrieren. Hierbei ist zwar mit etwas mehr Aromaverlust zu rechnen, allerdings verlängert das bereits zubereitete Püree die Haltbarkeit.

Vorbereitung

Indem man das Basilikumpüree in einer Eiswürfelform aufteilt, kann man es für später sehr gut portionieren, um keine Lebensmittel zu verschwenden. © 123rf / qwartm

Um das Basilikumpüree zum Einfrieren herzustellen, benötigst Du nur vier Dinge: Basilikum (Menge nach Wahl)

1-2 EL Olivenöl

Küchenmaschine oder Standmixer

Eiswürfelform oder verschließbares Gefäß

So funktioniert's

Beim Mixen der Blätter kannst Du selbst bestimmen, wie stark sie zerkleinert werden sollen. © 123rf / qwartm 1. Schritt: Wasche die Basilikumtriebe gründlich und lasse sie danach auf einem Küchentuch trocknen. 2. Schritt: Trenne die Blätter von ihren Stielen. 3. Schritt: Gib sie in ein Gefäß und zerkleinere alles mit einem Mixgerät, bis die Blätter für Dich ausreichend zerkleinert sind. Währenddessen ca. ein bis zwei Esslöffel Olivenöl hinzugeben. Bei sehr großen Mengen ist etwas mehr Öl vonnöten. 4. Schritt: Schließlich kannst Du das Püree vorsichtig in ein verschließbares Glas oder auch portionsweise in eine Eiswürfelform geben und in das Gefrierfach stellen. Möchtest Du das pürierte Basilikum nun verwenden, solltest Du es frühzeitig aus dem Gefrierfach holen, damit es auftauen kann. Es ist nach der Herstellung einige Monate gefroren haltbar.

Tipp: Verteilst Du das Pesto in einer Eiswürfelform, kannst Du es später auch zum Kochen hervorragend portionieren.

FAQ - Häufig gestellte Fragen: Alles rund ums Einfrieren von Basilikum

Kann man Basilikum auch ohne Blanchieren einfrieren?

Ja, das Blanchieren ist hauptsächlich zum Erhalt von Farbe, Aroma und Nährstoffen von Vorteil. Wenn diese Faktoren weniger stark von Bedeutung sind, beispielsweise bei der Zubereitung von Suppen oder Soßen, kann Basilikum direkt eingefroren werden.

Wie lange hält sich eingefrorenes Basilikum?

Im Idealfall sollte man eingefrorenes Basilikum innerhalb von vier bis sechs Monaten verbrauchen. Danach kann es an Qualität verlieren. Das zeigt sich unter anderem durch Farb- und Geschmacksverlust. Um herauszufinden, ob das Basilikum noch haltbar ist, kann man vor Verwendung eine kleine Menge kosten.

Kann man das eingefrorene Basilikum direkt in Gerichten verwenden?

Ja, eingefrorenes Basilikum kann direkt aus dem Gefrierfach in heiße Gerichte gegeben werden, ohne es vorher auftauen zu müssen.