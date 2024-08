Fühlt Dein Hund sich einsam? Diese Anzeichen sprechen dafür!

Anders als Katzen sind Hunde in der Lage, Futter etwas länger im Magen zu speichern. Eine Verweigerung des Futters oder Wassers kann aber trotzdem ein Anzeichen dafür sein, dass sich der Hund einsam fühlt und aktiv zeigen will, dass etwas nicht stimmt.

Die Stubenreinheit trainiert man dem Hund nach und nach an. Ist er erst einmal sauber, ist es eher ungewöhnlich, dass er ohne Krankheit in die Wohnung macht. Passiert das allerdings an Tagen, an denen Herrchen früher aufsteht, um arbeiten zu gehen, kann dies als direktes Signal verstanden werden, dass der vierbeiniger Freund nicht alleine gelassen werden will.