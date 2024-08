Große Mengen an frischen Tomaten verarbeiten? So kannst Du sie haltbar machen

Die Frage, die sich nun stellt, lautet: Wie lassen sich frische Tomaten am besten haltbar machen? TAG24 stellt die gängigsten Methoden zum Konservieren vor und gibt Euch Tipps, wie Ihr das Beste aus Euren Ernteüberschüssen macht.

Zu viele Tomaten geerntet? So kannst Du Tomaten verarbeiten und haltbar machen

Getrocknete Tomaten lassen sich vielfältig verarbeiten. Ob im Salat, auf der Pizza oder als Antipasti. Zum Trocknen eignen sich jedoch nur sehr reife und aromatische Tomaten. Erst wenn der Zuckergehalt sehr hoch ist, können sich die Aromen auch im getrockneten Zustand am besten entfalten.

Wichtig: Beim Einkochen ist jedoch ebenso wie beim Einlegen von Tomaten Hygiene von großer Bedeutung. Im Zuge dessen sollte man die Gläser zuvor sterilisieren. Das funktioniert in kochendem Wasser oder im Backofen.

Zum Einlegen von Tomaten sind vollreife und aromatische Früchte am meisten zu empfehlen. Hierzu benötigt man ein hochwertiges Olivenöl sowie Einmachgläser und das ein oder andere Gewürz für den besonderen Geschmack.

Möchte man sich Zeit und Aufwand sparen, gibt es auch die Möglichkeit, Tomaten einzufrieren. Das kann in pürierter Form, in Würfel geschnitten oder als ganze Frucht geschehen. Da sich nach dem Auftauen die Konsistenz des Fruchtfleischs und der Geschmack ändert, sollten eingefrorene Tomaten später nur in gekochter Form weiterverwendet werden.

Im Folgenden werden fünf Varianten vorgestellt, wie man Tomaten haltbar machen kann.