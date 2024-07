Hund stinkt: Warum stinkt er und was kannst Du dagegen tun?

Die folgenden Punkte geben wichtige Hinweise, die einem helfen, die Ursache zu finden. In jedem Fall empfiehlt sich aber ein Besuch in der Tierarztpraxis, bevor man selbst "herumdoktert" und dem Vierbeiner womöglich mit der falschen Therapie schadet.

Ein stinkender Hund sollte also unbedingt zum Tierarzt, um eine ernsthafte Erkrankung als Ursache für den Geruch feststellen bzw. ausschließen zu können.

Hinter einem unangenehmen Körpergeruch können tatsächlich zahlreiche Krankheiten stecken. Dafür gibt es verschiedene Auslöser – zum Beispiel eine mangelhafte Fellpflege , denn im Hundefell setzen sich abgestorbene Hautschuppen, ausgefallene Haare und Schmutz fest und bilden so einen Nährboden für Keime wie Bakterien und Hautpilze. Vermehren sie sich zu stark, können Entzündungen und Hautkrankheiten entstehen. Zudem können sich Gerüche aus der Umgebung im Fell festsetzen. Eine gute Fellpflege ist also für die Gesundheit des Hundes essenziell und kann Gerüchen vorbeugen.

Dein Hund stinkt nach Fisch oder Verwesung? Wenn fiese Gerüche aus der Mundhöhle strömen, kann es unter anderem mit Entzündungen, dem falschen Futter oder einer Erkrankung zusammenhängen. Wie man herausfindet, was die Ursache ist, wie man Abhilfe schafft und wann man einer Tierarztpraxis einen Besuch abstatten sollte, erklärt dieser Artikel genau:

Neben Erkrankungen kann es natürlich auch einen ganz einfachen Grund haben, warum Dein Hund stinkt: Er ist dreckig. Dann sollte Rex in die Badewanne. Allerdings muss man dabei einiges beachten, um die Hundehaut zu schonen. Alle Tipps dazu findest Du in diesem Artikel:

Nicht nur das Tier muss gepflegt werden, natürlich auch sein Schlafplatz. Denn dort sammeln sich Dreck, Bakterien und andere Keime an. Und wenn das Körbchen stinkt, kann es sein, dass das Hundefell den müffelnden Geruch annimmt. Abgesehen davon ist es natürlich so oder so wichtig, den Schlafplatz hygienisch zu halten, um Krankheiten vorzubeugen.