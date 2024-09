Kaum zu glauben: So alt wurde das ältestes Pferd der Welt

Das älteste Pferd der Welt hält seinen Titel seit über 200 Jahren. Wie alt Pferde eigentlich werden und ob ein Anwärter auf den Titel in Sicht ist, klärt sich in diesem Artikel.

Das älteste Pferd der Welt wurde doppelt so alt wie das Durchschnittspferd. (Symbolbild) © 123RF/mgmig

Für Pferdeverhältnisse ist das älteste Pferd der Welt eine wahre Ausnahme. Wenn Pferde bereits das Alter von 30 überschreiten, gelten sie als sehr alt und hartnäckig. Mehr als doppelt so alt wurde ein Kaltblut aus englischem Rassenmix, welches bis heute den Titel trägt.



Das älteste Pferd der Welt war Old Billy, der schon längst nicht mehr lebt und dennoch bis heute der Rekordhalter ist.

Der Welsh Cob Shire Horse Mix wurde bereits 1760 geboren. Old Billy war ein Kaltblüter mit braunem Fell und einer großzügigen Blesse. Seinen präparierten Schädel kann man bis heute in einem Museum in Bedford anschauen.