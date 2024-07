Nacktschnecken im Garten: So werdet Ihr die lästigen Weichtiere ganz ohne Chemie los

Heimische Nacktschnecken wie die Schwarze und die Rote Wegschnecke hingegen gelten als "die Geier der Gärten": Sie fressen Aas, also etwa verendete Regenwürmer oder Mäuse, verwandeln aber auch Kot in wertvollen Kompost.

Auch sollte man nicht alle Nacktschnecken über einen Kamm scheren. "Lästig ist vor allem die Spanische Wegschnecke, die in den 50er Jahren eingeführt wurde", erläutert Nelson.

Ein Problem ist, dass Nacktschnecken wegen ihres bitteren, schleimigen Sekrets nur wenige natürliche Fressfeinde haben - und Kröten, Spitzmäuse und Igel noch dazu gerade in den ordentlich gepflegten Gärten kein Zuhause finden. "Auch Rabenvögel, Drosseln und Rotkehlchen verschmähen Schneckengelege nicht", klärt Hans Greßirer von den Naturfreunden Bayern auf.

Eine rund acht Zentimeter große Nacktschnecke kriecht im Regen durch einen Garten. © picture alliance / dpa

"Auch der Tigerschnegel ist nicht so ein Rabauke wie die Gemeine Nacktschnecke", erläutert Sandra von Rekowski vom Bundesverband Deutscher Gartenfreunde. "Der ist ein Nützling, weil er auch andere Schnecken verspeist."

Und die ohnehin streng geschützte Weinbergschnecke macht sich gleich über die Wurzel allen Übels her: die Eier.

Diese Methode empfiehlt von Rekowski auch den Gartenfreunden: "Am besten ist es, wenn man am Beginn der Sache anfängt und im Frühling die Steine wendet, um die Eier zu entdecken." Auch unter Holzbrettern verbergen sich die Klumpen aus kleinen weichen Kügelchen häufig. Sie können anschließend in der Sonne ausgetrocknet oder im Hausmüll entsorgt werden.

Sind die Tiere schon am Fressen, können Schneckenschutzzäune, Salatringe, Kupferdrähte oder Hochbeete gute Dienste leisten.

Von Schneckenkorn rät von Rekowski jedoch vehement ab: "Die liegen dann zwar alle tot vor den Gemüsepflänzchen, alle blau und verschleimt, aber das ist weder für die Natur hilfreich noch für die Kinder, die im Garten spielen." Im Gegenteil: Für Kinder, aber auch für Haustiere wie Katzen und Hunde sind häufig verwendete Bestandteile ebenso giftig wie für Gehäuseschnecken oder Igel.