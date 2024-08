Pflaumenmus im Backofen: Dieses schnelle Rezept benötigt nur drei Zutaten

Zwar braucht es ein wenig Geduld, doch die Zubereitung ist denkbar einfach. Das Endprodukt ist vor allem frei von Zusatzstoffen und enthält nur so viel Zucker, wie Ihr hinzugeben wollt.

Wer vom Pflaumenkuchenbacken die Nase voll und auch im Tiefkühler schon halbierte Früchte eingefroren hat, sollte sich einmal am selbst gemachten Pflaumenmus versuchen.

5. Schritt: Den fertigen Pflaumenmus mit Zimt und ein wenig Zucker verfeinern und heiß in zuvor ausgekochte Gläser füllen.

4. Schritt: Nun gilt es, ab und an umzurühren und nach vier bis fünf Stunden die Konsistenz zu prüfen. Wer seinen Pflaumenmus ganz fein mag, bringt am Ende der Garzeit noch den Pürierstab zum Einsatz.

3. Schritt: Einen Holzlöffel in die Backofentür klemmen, damit die Feuchtigkeit entweichen kann.

2. Schritt: Nun mit der Fruchtseite nach unten in einen Bräter bzw. in die Fettpfanne des Ofens einschichten und die Gewürze der Wahl, z.B. ein Esslöffel Zimt oder das Mark einer Vanilleschote darauf geben. Die Form im Backofen auf die unterste Schiene stellen.

2. Tipp: Die Pflaumen mit 200 Gramm Zucker vermengen und über Nacht stehen lassen. Damit verlieren die Pflaumen schon viel Flüssigkeit. Am nächsten Tag einfach im geschlossenem Ofen bei 170 Grad (Ober-/Unterhitze) ungefähr drei Stunden fertig garen. Dabei jede Stunde umrühren.

Pflaumen lassen sich nur schwer von ihrem Kern lösen. © 123rf.com/goodween123

Die Zwetschge ist eine Unterart der Pflaume und leicht an ihrer ovalen Form zu erkennen. Der Kern im Inneren der Bauernpflaume ist länglich im Gegensatz zum runden Kern der Pflaume.

Der Kern der Zwetschge lässt sich kinderleicht vom Fruchtfleisch lösen, was von Vorteil ist, wenn einige Kilo Zwetschgen für die Zubereitung des Pflaumenmus vorbereitet werden wollen. In der österreichischen Küche haben Zwetschgen traditionell in vielen Speisen einen festen Platz.

Die handelsübliche Pflaume besticht durch ihr süßes rotes Fruchtfleisch. Außerdem gibt es die runden Früchte nicht nur in Blau, sondern auch in Gelb, Rot und Grün. Wer sich für den Herbst und Winter ein Stück Sommer mitnehmen möchte, sollte unbedingt einmal Pflaumenmus selber machen.

TAG24 wünscht gutes Gelingen und guten Appetit!