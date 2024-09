Saftiger Zwiebelkuchen: So wird er besonders lecker

Allenfalls beim Hefeteig muss man etwas aufpassen, damit die Hefe gut aufgeht. Da Hefeteig geschmacklich perfekt zu den Zwiebeln passt, lohnt sich der kleine Mehraufwand also.

Zwiebelkuchen-Rezepte gibt es viele. Und bei den meisten kann man nicht so viel falsch machen. Man benötigt einen Boden, ganz viele Zwiebeln und eine Sahne-Ei-Masse. Ab in den Ofen, fertig.

4. Tipp: In puncto Salz sollte man daran denken: Der Käse und der optionale Speck/Räuchertofu bringen schon einiges an Salz mit ins Gericht, daher besser sparsam salzen .

3. Tipp: Speck-Ersatz: Statt Würfelspeck schmeckt klein gewürfelter, kurz scharf angebratener Räuchertofu extrem lecker und gibt dem Zwiebelkuchen eine würzige Rauchnote – also nicht nur für Vegetarier ein guter Tipp.

2. Tipp: Für das Extra an Geschmack eignen sich etwa 200 Gramm gewürfelter Speck , der einfach mit in die Masse gerührt wird.

Schritt 1: Milch und Butter erwärmen und gut verrühren, bis beide Zutaten sich verbunden haben.

Schritt 2: Das Mehl in eine Schüssel geben und in der Mitte ein kleines Loch hineindrücken. In die Mulde bröselt man die Hefe hinein, gibt etwas Zucker hinzu, um die Hefe zu aktivieren, und gießt ein wenig von der angewärmten Butter-Milch-Mischung dazu. Mit etwas Mehl von den Wänden der Mulde kann man nun einen kleinen Vorteig mit den Händen kneten.

Wer mit Hefe arbeitet, sollte diesen Schritt immer ausführen, damit ein richtig schöner Hefeteig entsteht.

Schritt 3: Die Schüssel nun abdecken und für eine halbe Stunde an einen warmen Ort stellen, damit der Teig aufgeht.

Schritt 4: Währenddessen Zwiebeln und Lauch klein schneiden (Ringe oder Halbringe). Anschließend kurz mit wenig Öl oder Butter glasig dünsten. Etwas Mehl darüber streuen und kurz mitbraten. Die Zwiebeln sollten nicht braun werden.



Schritt 5: Für die Masse werden Sahne, Eier und der geriebene Käse vermischt. Wer Speck oder Räuchertofu hinzufügen möchte, gibt ihn an dieser Stelle mit zur Masse.