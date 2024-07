Schneller Aprikosenkuchen: Einfaches Rezept für fruchtigen Genuss

Aprikosen geben dem Kuchen eine feine, süße und aromatische Note. Sie glänzen jedoch nicht nur in Desserts, sondern eignen sich auch bestens für Salate und herzhafte Gerichte. Und das Beste daran ist: Aprikosen sind richtig gesund. Sie liefern nicht nur reichlich Nährstoffe, sondern enthalten auch viele Vitamine.

Dieser einfache Kuchen aus Rührteig kann dabei mit vielen verschiedenen Früchten belegt werden, je nachdem was einem schmeckt oder welches Obst gerade Saison hat.

Kuchenrezepte mit Rührteig haben unsere Großeltern schon gebacken und zählen daher zu den echten Klassikern. Sie schmecken nicht nur köstlich, sondern sind auch kinderleicht in der Zubereitung.

6. Schritt: In der Zwischenzeit wird die Marmelade mit dem Wasser in einem kleinen Topf zum Kochen gebracht. Sind noch Fruchtstückchen vorhanden, kann die Marmelade vorher durch ein Sieb gerieben werden.

5. Schritt: Der Kuchen kommt nun in den Backofen und sollte für etwa 35 bis 40 Minuten backen. Um zu schauen, ob der Teig fertig ist, kann nach etwa 35 Minuten die Stäbchenprobe durchgeführt werden.

3. Schritt: Wenn der Teig fertig ist, kann er in die Backform gegeben werden.

2. Schritt: Nun wird das Mehl und das Backpulver miteinander vermischt und abwechselnd mit der Milch unter die Butter-Zucker-Eier-Masse gerührt. Es sollte so viel Milch beigemengt werden, bis der Teig eine dehnbare Konsistenz erreicht und nicht gleich zerreißt, wenn man ihn auseinander zieht.

1. Schritt: Für den Rührteig werden zuerst die weiche Butter und der Zucker in eine Rührschüssel gegeben und ein paar Minuten lang schaumig geschlagen. Anschließend werden nach und nach die Eier sowie der Zitronenabrieb untergerührt.

Wenn keine Springform vorhanden ist, kann für den Aprikosenkuchen stattdessen auch ein Backblech verwendet werden. © 123rf/olyaw

1. Tipp: Für einen nussigen Geschmack können im zweiten Schritt etwa 100 Gramm gemahlene Mandeln mit hinzugefügt werden. Dafür nimmt man dann einfach die entsprechende Menge an Mehl weniger. Auch zum Schluss können noch leicht angeröstete Mandelplättchen auf dem fertigen Kuchen verteilt werden.

2. Tipp: Um Aprikosen zu enthäuten wird zuerst die Schale am Stielansatz mit einem scharfen Messer kreuzförmig angeritzt. Die Früchte werden nun für etwa eine Minute in kochendes Wasser gegeben. Anschließend sollten die Aprikosen sofort mit eiskaltem Wasser abgeschreckt werden. Sind die Früchte etwas abgekühlt, kann die Schale mit einem Messer von der eingeritzten Stelle an abgezogen werden.

3. Tipp: Alternativ zu frischen Aprikosen können natürlich auch Früchte aus der Dose oder dem Glas genommen werden. Das Obst sollte allerdings richtig abtropfen, damit der Kuchen nicht zu feucht wird. Der abgetropfte Fruchtsaft kann dann zum Beispiel im Schritt 6 gegen das Wasser ausgetauscht werden.

4. Tipp: Für die sogenannte Stäbchenprobe wird ein Holzspieß benötigt. Dieser wird kurz vor dem Ende der angegebenen Backzeit in den Kuchen gestochen. Bleiben Reste am Spieß kleben, sollte der Kuchen noch etwas im Ofen bleiben.

5. Tipp: Wenn man beim Backen bemerkt, dass die Früchte doch zu sehr in den Kuchen versinken, können zusätzlich noch ein paar Hälften oder Spalten obendrauf gelegt werden.

6. Tipp: Gut verpackt hält sich der Aprikosenkuchen mindestens zwei Tage im Kühlschrank. Man kann ihn aber auch einfrieren (idealerweise stückchenweise).

7. Tipp: Dieser Rührteig-Kuchen kann zudem ganz nach Belieben mit anderen Früchten variiert werden. Super lecker passen zum Beispiel Äpfel, Pfirsiche oder Rhabarber.

TAG24 wünscht viel Spaß und gutes Gelingen beim Nachbacken, aber vor allem einen guten Appetit!