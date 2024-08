Schwarzer Holundersirup: Einfaches Rezept zum selber machen

Vorsicht! So verlockend die Früchte am Strauch auch aussehen mögen und man sie vielleicht gern einfach so naschen möchte, Holunderbeeren sollten auf keinen Fall roh gegessen werden. Die Beeren enthalten den Giftstoff Sambunigrin, welcher unter anderem Erbrechen, Schwindel und Durchfall auslösen kann. Daher müssen Holunderbeeren vor dem Verzehr immer erhitzt werden.