Senfgurken einlegen: Schnelles und einfaches Rezept zum Einmachen von Gurken

Für das Einlegen von Senfgurken ist es grundsätzlich egal, welche Gurkensorte verwendet wird. Ob Landgurken, Einlegegurken, Salatgurken oder Schmorgurken - mit diesem einfachen Rezept gelingen schmackhafte Senfgurken.

Senfgurken sind nicht nur gesund, sondern können in etlichen Gerichten weiterverwendet werden. So verfeinern sie Hotdogs, Burger, Sandwiches, Kartoffelsalat, Soljanka, Herings-/Matjesfilet oder aber Kartoffeln und Quark. Sie bieten sich natürlich auch einfach so als Snack für zwischendurch an.

