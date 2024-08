So lassen sich Kratzer aus Parkett und Holzmöbeln entfernen

Wenn die Sonne in die Wohnung scheint und das Wohnzimmer erstrahlen lässt, fallen sie plötzlich auf: unschöne Kratzer im Parkett. Kann man solche Kratzer aus Holz entfernen?

Spitze Steine in Schuhsohlen, ständiges Möbelverrücken, fallendes Besteck oder quer durch den Raum geschmettertes Spielzeug - der Fußboden und Holzmöbel müssen oftmals einiges abkönnen.

Bei feinen Kratzern oder Abschürfungen reicht oft etwas pflegendes Öl. Reinige die Stelle zunächst und reibe das Öl mit einem weichen Lappen in den Boden, lasse es einwirken und wische sauber nach, um mögliche Reste zu entfernen.

Helle und auffällige Kratzer in lackierten und unlackierten Möbelstücken oder im Holzboden kann man mit einem Retuschierstift kaschieren.

Ob Nussbaum, Kirsche oder Eiche - Stifte in der passenden Farbe für das jeweilige Holz sind im Baumarkt erhältlich. Ob die Farbe passt, kann man gegebenenfalls auch an einer versteckten Stelle an der Unterseite des Möbelstückes testen.

Ganz einfach aufgetragen lassen diese Stifte Kratzer verschwinden oder machen sie zumindest kaum noch wahrnehmbar.

Überschüssiges oder Danebengegangenes wird weggewischt oder sorgt durch leichtes Tupfen für sanftere Übergänge.