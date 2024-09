Tomatensuppe Rezept: Einfach & schnell gemacht

Dieses Tomatensuppe-Rezept mit Rosmarin ist ideal als erfrischende leichte Kost im Sommer, sowie als wärmende Mahlzeit in der kalten Jahreszeit.

Tomatensuppe kann man im Winter und im Sommer genießen. © 123rf/bvlena

Meistens verbindet man Suppen hierzulande mit der kalten Jahreszeit. Angenehm erwärmend, lassen sich Suppen gut im Winter genießen, vor allem wenn man erkältet ist. Tomaten enthalten jede Menge Vitamine (u. a. Vitamin A, B1, C) und stärken somit das Abwehrsystem.

Doch in den südlichen Ländern werden Suppen vor allem an heißen Sommertagen serviert – natürlich kalt. Da sie eine leichte Kost sind und nicht so schwer im Magen liegen, präferieren viele Menschen Suppenrezepte bei starker Hitze draußen.

Dieses Rezept für eine leichte Tomatensuppe ist für beide Möglichkeiten geeignet und mit den Tomaten, Sellerie und Kräutern eine gesunde leckere Mahlzeit.

