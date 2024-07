Von süß bis scharf: 6 geniale Rezeptideen mit Himbeeren

Magst Du es süß oder doch lieber scharf? Egal welche geschmacklichen Vorlieben Du hast, Himbeeren sind so vielseitig verwendbar, dass bestimmt auch ein Rezept für Dich dabei ist.

Probiere die Rezepte mit Himbeeren aus und entdecke, wie vielfältig Du Himbeeren verarbeiten kannst. © unsplash/Louis Hansel

Es ist kein schöner Sommer ohne frische Himbeeren oder Himbeereis. Die Himbeersaison beginnt in Deutschland meist Ende Juni. Da sich die Früchte jedoch wunderbar einfrieren lassen, kannst Du sie das ganze Jahr lang genießen.

Die Himbeere wurde schon in der Vergangenheit als Heilpflanze genutzt, denn sie besitzt viele positive Eigenschaften. Himbeeren sind nicht nur gut für die Verdauung, sondern auch reich an Vitamin C und Mineralstoffen.

Die fruchtig süßen Beeren eignen sich als gesundes Topping für Müsli oder lassen sich wunderbar zu Marmelade einkochen.

Wer noch Inspiration für die Verarbeitung von Himbeeren sucht, sollte die folgenden Ideen unbedingt ausprobieren.

Weitere Ideen zum Kochen und Backen findest Du auf der Themenseite Rezepte.