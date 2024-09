Waschmaschine stinkt: So wird man unangenehme Gerüche wieder los

An verschiedenen Stellen der Maschine entstehen außerdem Kalkablagerungen, die ebenfalls einen Nährboden für Mikroorganismen darstellen und so die Waschmaschine stinken lassen.

Er überträgt sich auf die Wäsche, sodass auch sie muffig riecht. In diesem Beitrag erfährst Du, wie unangenehme Gerüche in der Maschine entstehen und wie man sie vermeidet.

Keime sammeln sich an verschiedenen Stellen der Waschmaschine an. In der Folge entsteht ein modriger, unangenehmer Geruch.

In der Waschmaschine sammeln sich also an verschiedenen Stellen Restwasser, Waschmittelreste, Fussel, Fette und Haare an. Mit der Zeit bilden sich Beläge wie Schimmel oder Kalk. Die Restwärme nach den Waschgängen tut ihr Übriges und fördert zudem die Vermehrung von Bakterien und Schimmel. Die Folge ist der üble Gestank.

Haben sich erst einmal Beläge gebildet, schafft auch kein erneuter Waschgang Abhilfe.

Wer wegen der Restwärme denkt, es wäre besser, öfter kalt zu waschen, irrt, denn dann werden, wie oben bereits erwähnt, Keime nicht abgetötet und hartnäckiger Schmutz nicht gelöst.