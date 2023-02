Aggressiver Mann belästigt Frauen: Polizisten stellen mehrere Strafanzeigen

Magdeburg/Haldensleben - Auf dem Hauptbahnhof in Magdeburg wurde ein Mann von der Bundespolizei mit auf die Dienststelle genommen und kontrolliert, nachdem er mehrfach verschiedene Frauen belästigt hatte.

Die Bundespolizisten haben den aggressiven Mann (45) mit auf ihre Dienststelle genommen und kontrolliert. (Symbolbild) © Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Am Freitag wandte sich eine 16-Jährige an die Polizisten auf dem Hauptbahnhof Magdeburg, nachdem ein Mann sich bereits auf einem anderen Bahnhof auffällig verhalten hatte.

Schon in Haldensleben habe dieser auf dem Bahnhof zwei ältere Frauen aggressiv angesprochen, ob diese ihm Geld und Zigaretten geben könnten. Nachdem die Frauen verneint hatten, ging er zu der 16-Jährigen.

Bei ihr versuchte er jedoch, sie mit seiner flachen Hand ins Gesicht zu schlagen. Die junge Frau suchte Schutz bei einem anderen Reisenden, sodass der aggressive Mann sein Vorhaben aufgab. Allerdings bekam sie von ihm noch einige beleidigende Worte hinterhergerufen, teilte die Bundespolizeiinspektion Magdeburg mit.

Die 16-Jährige beobachtete, dass er gleichzeitig mit ihr in einen Zug eingestiegen und in Magdeburg wieder ausgestiegen war. Dort erkannte sie den aus Lettland stammenden Mann in einem Bäckergeschäft wieder und informierte die Polizei.

Als die Beamten den 45-Jährigen ansprechen wollten, war er gerade dabei, die Verkäufer des Geschäftes zu belästigen. Eine Mitarbeiterin streichelte er dabei am Arm.

Die Frau ergriff die Flucht und versteckte sich im hinteren Ladenbereich, bis die Bundespolizisten eingegriffen hatten.