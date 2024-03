Frau (†42) und Kind (†9) ermordet: 18-Jähriger in U-Haft!

Magdeburg - Nach einer tödlichen Auseinandersetzung am Sonntag in Magdeburg wurde der Tatverdächtige festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht.

Am Sonntag wurden in Magdeburg zwei Menschen umgebracht. Ein Verdächtiger sitzt jetzt in U-Haft. © Thomas Schulz/dpa

Wie die Polizeiinspektion Magdeburg mitteilte, stellte die zuständige Staatsanwaltschaft am heutigen Montag den Haftantrag für den 18-jährigen Tatverdächtigen.

Eine Richterin machte den Antrag gültig, sodass der junge Mann in eine Jugendanstalt gebracht wurde.

Ihm wird vorgeworfen, am Sonntagmorgen in einem Wohnhaus in der Oldenburger Straße im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt eine 42 Jahre alte Frau und ein neunjähriges Kind so schwer verletzt zu haben, dass sie beide an ihren Verletzungen verstarben.

Drei weitere Opfer im Alter von 13, 15 und 17 Jahren wurden ebenfalls verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Sie konnten bis dato noch nicht entlassen werden.

Es habe sich bei den Beteiligten um Menschen aus Aserbaidschan gehandelt, sie hätten aber ebenso türkische und russische Staatsbürgerschaften, so die Polizei.