24.05.2023 14:11 Polizei ermittelt wegen Brandstiftung: VW Golf brennt in Magdeburg aus

In Magdeburg hat es am Dienstagabend gebrannt. Ein Auto stand in der Hans-Grade-Straße in Flammen. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Brandstiftung.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Am gestrigen Dienstagabend brannte in Magdeburg ein Auto aus. Ein weiteres wurde beschädigt. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. Der VW Golf brannte komplett aus. Ein danebenstehender Mazda 3 wurde durch die Hitze beschädigt. © Polizeirevier Magdeburg Dabei musste die Feuerwehr gegen 23 Uhr in die Hans-Grade-Straße ausrücken und die Flammen an einem VW Golf löschen. Ein danebenstehender Mazda 3 wurde aufgrund der Hitze ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Noch während die Feuerwehr gegen die Flammen ankämpfte, starteten die Einsatzkräfte der Polizei ihre Ermittlungen zur Brandursache. Magdeburg Crime Sie schlugen ihr Opfer einfach nieder: Polizei sucht drei Täter Nach ersten Erkenntnissen kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund bittet das Polizeirevier Magdeburg um Zeugenhinweise. Hinweise zum Tatablauf oder zu tatverdächtigen Personen nimmt das Polizeirevier Magdeburg unter der Telefonnummer 0391/5463295 entgegen.

Titelfoto: Polizeirevier Magdeburg