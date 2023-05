Weil er ins Smartphone vertieft war: Kind (13) läuft vor Auto und wird verletzt!

Magdeburg - Weil er durch sein Smartphone und Kopfhörer im Ohr abgelenkt gewesen ist, ist ein 13-Jähriger in Magdeburg vor ein Auto gelaufen und verletzt worden.

In Magdeburg lief ein 13-Jähriger auf die Straße, weil er aufs Handy geschaut hatte. (Symbolbild) © Christoph Schmidt/dpa

Der Junge musste nach dem Unfall am Mittwoch nahe des Neustädter Sees in ein Krankenhaus gebracht werden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Den Angaben zufolge war er zwischen zwei Autos hindurch plötzlich auf die Straße getreten.

Ein 20 Jahre alter Autofahrer habe das zu spät bemerkt und den Jungen mit seinem Fahrzeug trotz Vollbremsung erfasst.

Zeugen hätten berichtet, der 13-Jährige habe nur auf sein Handy geguckt und nicht auf den Verkehr geachtet.