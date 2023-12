Diese Events könnt Ihr am 3. Adventswochenende in Magdeburg erleben!

Zentralbibliothek Magdeburg - Kinder und Jugendliche ab 14 Jahren können in Gruppe von ein bis fünf Personen am Krimi-Samstag von 10 bis 13 Uhr wieder spannende Fälle lösen. Bis zu zwei Stunden kann so ein Krimi-Spiel dann schon einmal dauern. Zur Auswahl stehen unter anderem die Spiele "Feuer in Adlerstein" und "MicroMacro: Crime City". Der Eintritt ist kostenlos.

Anmelden könnt Ihr Euch unter der 03915404857.