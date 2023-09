Diese Veranstaltungen finden am Wochenende in Magdeburg statt

Magdeburg - Das sommerliche Wochenende bietet sich an, um wieder eines der vielen Events in Magdeburg zu besuchen. TAG24 hat für Euch ein paar Tipps.

Herrenkrug - Am 16. und 17. September findet das Landeserntedankfest zum mittlerweile 28. Mal statt. Von 10 bis 18 Uhr warten hier die unterschiedlichsten Darbietungen der Branche auf Euch: Ob Tierschauen, Landmaschinen-Ausstellungen oder Präsentationen der Forstwirtschaft, für alle ist etwas dabei.

Herrenkrug - Vielleicht kann man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen? Denn parallel zum Erntedankfest findet auf dem Messegelände im Elbauenpark die 17. " Haus + Hof " statt. Hier findet man alles rund um das Bauen und Wohnen. Eine Vielzahl an Firmen präsentieren ihre Produkte und Dienstleistungen. Auch Vorträge, Workshops und ein Bühnenprogramm werden geboten.

Rothensee/Altstadt - Am Samstag kann jeder einen Blick hinter die Kulissen der Deutschen Bahn in Magdeburg werfen. An den Standorten Windmühlenstraße 70 (Rothensee) und Maybachstraße 26 (Altstadt) kann die "Faszination Schiene" gefeiert werden. Angeboten werden unter anderem eine Besichtigung eines Lok-Führerstandes sowie eines Stellwerkhäuschens. Dabei werden auch die verschiedenen Berufe der Deutschen Bahn vorgestellt.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Beginn ist um 10 Uhr, Ende um 16 Uhr.