Boxen, Konzert, Party und Kino: Das könnt Ihr am Samstag in Magdeburg erleben!

In Magdeburg gibt es am Samstag wieder allerhand zu erleben. TAG24 hat für euch vier Events herausgesucht und stellt sie kurz vor.

Von Robert Lilge

Magdeburg - An diesem Samstag habt Ihr in Magdeburg wieder eine große Auswahl an Events. TAG24 hat für Euch ein paar Highlights herausgesucht.

SES Boxing - Sommer Special

Sudenburg - Der Magdeburger Boxstall SES Boxing lädt wieder zum Box-Event ein. In einem Sommer Special treten unter anderem Julian Vogel (20), Roman Fress (29) und Robin Rehse (20) an. Für Vogel geht es dabei um den WBO-Junioren-WM-Titel. Er kämpft gegen den bisher ungeschlagenen 23-jährigen Ukrainer Mykyta Alistratov. Diesen und weitere spannende Boxkämpfe gibt es ab 17 Uhr in der Luckyfitness Eventhalle in der Salzmannstrasse 23 zu sehen. Karten gibt es ab 47,50 Euro.

Westernhagen Show

Altstadt - Andreas Weitersagen ist seit über 15 Jahren auf Tour. In dieser Zeit hat er mit seiner "Weitersagenshow" schon einige Fans gesammelt. Jetzt macht er Station in der Festung Mark und zeigt sein Können als Westernhagen-Double. Allerdings überrascht er seine Zuschauer immer wieder gerne mit eigenen Kompositionen. Als Special Guests werden ein Tina-Turner- sowie Joe-Cocker-Double erwartet. Los geht es in der Festung Mark um 19 Uhr. Tickets kosten im Vorverkauf 25 Euro, an der Abendkasse 30 Euro.

80er und 90er Party

Werder - Wie wäre es mit einer Party in ungewöhnlicher Umgebung? Dazu unvergessene Hits aus den 80er- und 90er-Jahren? An Bord der MS Marco Polo legt Kult-DJ Henne Hits wie 99 Luftballons oder Mambo No. 5 auf der Elbe auf. Das Onboarding beginnt um 20.30 Uhr. Gefeiert wird bis in den Morgen um 1.30 Uhr.



Mit der MS Marco Polo und den Hits der 80er und 90er geht es auf die Elbe. © 123RF/seventyfour74

Sommerkino

Werder - Im Montego Beachclub findet wieder das beliebte TAG24-Sommerkino statt. Schon der Donnerstag und Freitag waren ein großer Erfolg. Auch an diesem Samstag erwarten Euch kalte Getränke, Snacks und Kinoblockbuster. Ab 16 Uhr wird vor allem für die Jüngeren "Shaun das Schaf - Ufo-Alarm" (FSK 0, 86 Minuten) gezeigt. Um 20 Uhr nimmt Tom Cruise in "Top Gun - Maveric" (FSK 12, 131 Minuten) die LED-Wand in Beschlag. Das Sommerkino findet Ihr mitten im Stadtpark am Heinrich-Heine-Platz 5. Der Eintritt ist frei!

Das TAG24 Sommerkino im Montego Beachclub ist zum zweiten Mal in Magdeburg und beliebter als je zuvor. © TAG24