Dinos und die menschliche Anatomie: Das geht am Samstag in Magdeburg

In Magdeburg findet am Wochenende ein Benefizkonzert, zwei Ausstellungen und ein Nachtflohmarkt statt.

Von Lena Schubert

Magdeburg - An einem stürmischen und kaltem Samstag müssen spannende Wochenend-Pläne her. TAG24 gibt Euch einen Überblick über die spannendsten und interessantesten Veranstaltungen für Euer Wochenende in Magdeburg. Na, wie wär's?

Benefizkonzert

AMO Kultur- und Kongresshaus - Wer in seiner Freizeit Gutes tun und gleichzeitig bestens unterhalten werden will, der ist am Samstagabend genau richtig im AMO zum Wohnzimmer-Benefizkonzert für krebskranke Kinder. Am 15. Februar war der internationale Kinderkrebstag, an dem allen kleinen Kämpfern und ihren Angehörigen gedacht wurde. Das AMO bringt tolle Musik auf die Live-Bühne und schickt alle Ticketeinnahmen direkt an den Magdeburger Förderkreis krebskranker Kinder e. V. Die Tickets kosten 15 Euro an der Abendkasse. Das Konzert beginnt um 18 Uhr.

Im AMO findet Samstagabend ein Benefizkonzert anlässlich des Kinderkrebstages statt. (Symbolbild) © 123RF/kesu87

Flohmarkt

Messehallen - In drei riesigen Messehallen geht es am Samstagabend wieder richtig zur Sache: Der legendäre Nachtflohmarkt öffnet im Elbauenpark wieder seine Pforten. Egal, wonach Schaulustige suchen: Ob Klamotten, Baby- und Kinderspielzeug, Antiquitäten, Sammlerstücke, Bücher, Schallplatten oder vieles mehr, in den Messehallen werdet Ihr fündig. Und wer richtig feilscht, kann sogar richtige Schnäppchen machen. Und auch wenn Ihr kein Geld ausgeben möchtet, der Flohmarkt eignet sich perfekt zum Schlendern, Staunen und Quatschen. Für das leibliche Wohl ist wie immer auch gesorgt. Einlass in die Hallen ist wie immer ab 15 Uhr. Bis 23 Uhr kann dann gestöbert und gehandelt werden. Der Eintritt kostet drei Euro pro Person. Kinder unter 14 Jahren haben freien Eintritt.

Er ist wieder zurück: Der Nachtflohmarkt in den Messehallen ist das Mekka für alle Schnäppchenjäger. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Ausstellung zur menschlichen Anatomie

Haus des Handwerks - Das ganze Wochenende über könnt Ihr in die faszinierende Welt der menschlichen Anatomie eintauchen. Früher war es nur medizinischem Fachpersonal möglich, ins Innere des Menschen zu blicken. Nun können alle Schaulustigen im Haus des Handwerks bei der Anatomie-Ausstellung alles über den menschlichen Körper lernen. Von Donnerstag bis Sonntag hat die Ausstellung täglich von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 10 Euro für Vollzahler, Führungen werden nicht angeboten.

Im Haus des Handwerks findet derzeit eine spannende Ausstellung zur menschlichen Anatomie statt. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Dino-Ausstellung

Jerichower Platz - Es ist wieder so weit: Auf dem Jerichower Platz findet die alljährliche Dinosaurier-Ausstellung statt. In Lebensgröße warten dort Brachiosaurus, T-Rex und viele mehr auf große und kleine Besucher. Einzigartig sind die transportablen Dioramen, in denen die Urzeittiere in ihrem Biotop nachempfundenen Kulissen präsentiert werden. Durch eine landschaftliche Illusion und eine detailgetreue Nachbildung werden spannende Szenen der urzeitlichen Welt dargestellt. Die Ausstellung startet dieses Wochenende und kann noch einige Wochen besucht werden. Der Eintritt kostet 12 Euro pro Person, Kinder bis 14 Jahre bezahlen 10 Euro.

Ab Freitag könnt Ihr auf dem Jerichower Platz in die faszinierende Welt der Dinos eintauchen. (Symbolbild) © Moritz Frankenberg/dpa