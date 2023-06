Flohmarkt, Kinderfest und Grill-Special: Hier gibt's Event-Tipps für Euren Sonntag

Magdeburg - Am Sonntag geht es in Magdeburg mit den Landesjugendspielen weiter. Nachdem am Sonnabend das Rahmenprogramm im Elbauenpark stattgefunden hatte, geht es nun in der ganzen Stadt weiter. Ab 8 Uhr finden dann wieder zahlreiche Wettkämpfe in unterschiedlichen Disziplinen statt. Eine Übersicht der Veranstaltungsorte und Sportarten gibt es auf dem Lageplan.