Frei am Pfingstsonntag und -montag und nichts vor? Das sind die Tipps für Magdeburg

Am Pfingstsonntag und -montag findet in Magdeburg ein Comedy-Abend, zwei Stadtfeste, ein großes Theaterprogramm und eine Cheerleading-Meisterschaft statt.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Über einen Wochenend-Tag mehr freut sich ja jeder, aber was soll man mit seiner Freizeit anstellen? TAG24 liefert Euch coole Veranstaltungen, die Ihr am Pfingstsonntag und -montag in Magdeburg unternehmen könnt.

Stadtfest

Altstadt - Nutzt die Sonne aus und besucht das Magdeburger Stadtfest! Am Sonntag und Pfingstmontag haben alle diejenigen, die es bisher noch nicht geschafft haben, letztmalig die Chance auf coole Live-Shows, Fahrgeschäfte und leckere Imbissstände. Genauere Infos zum Stadtfest findet Ihr in der TAG24-Übersicht. Täglich ab 11 Uhr geht es los, inklusive Live-Programm bis Mitternacht. Der Eintritt ist natürlich frei.

Beim Stadtfest warten wieder witzige Fahrgeschäfte und ein Live-Programm auf Euch. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

Comedy

Altes Theater - Zum Lachmuskeln trainieren geht es am Pfingstsonntag ab ins Alte Theater zu NightWash. Bei diesem starbestückten Abend gibt es Stand-Up-Comedy vom Feinsten mit Benni Stark, Fabio Landert, Sara Karas, Robert Alan und Kristina Bogansky. 20 Uhr geht's los. Karten gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse für 30 Euro.

Bei NightWash im Alten Theater gibt es Stand-Up-Comedy vom Feinsten. (Symbolbild) © 123rf/dacosta

Sport

Elbauenpark - In den letzten Jahren ist es zu einer Tradition geworden, dass die Europameisterschaft im Cheerleading am Pfingstmontag im Elbauenpark stattfindet. Am Montag könnt Ihr live bei den EuroCheerMasters dabei sein, und die Teams bestaunen, wie sie ihre außergewöhnlichen Cheerleading-Talente zeigen. Von 12 bis 18 Uhr stellen die europäischen Mannschaften auf der Seebühne ihr Können unter Beweis und die Besten werden selbstverständlich ausgezeichnet. Der Vorverkauf ist geschlossen, trotzdem gibt es noch zahlreiche Tickets direkt am Einlass.

Welches Team sich wohl bei der EuroCheers-Meisterschaft durchsetzen kann? Findet es am Montag selbst raus! © Ralf Hirschberger/dpa

Theater

Opernhaus/Schauspielhaus - Auch das Theater Magdeburg hat für die Pfingstfeiertage ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Am Pfingstsonntag wartet die Premiere von der interaktiven Kinderoper "Der Freischütz" um 16 Uhr auf das junge Publikum. Die Tickets kosten hier 16.55 Euro. Sonntag und Montag habt Ihr außerdem zum letzten Mal die Chance, das Shakespearsche Ballett "Was ihr wollt" am Schauspielhaus zu sehen. Die Vorstellungen beginnen je um 18 Uhr. Am Sonntagabend um 19.30 Uhr könnt Ihr dann noch das unglaublich sehenswerte Stück "Sex und Kartoffeln" im Schauspielhaus mitnehmen. Als Gastspiel steht am Montagabend, um 19 Uhr, "Memories" Andrew Lloyd Webber auf dem Plan und wendet sich an alle Musicalfans. Ticketpreise variieren je nach Vorstellungen.

Die interaktive Kinderoper "Der Freischütz" feiert am Sonntag Premiere im Magdeburger Opernhaus. © Theater Magdeburg/Nilz Böhme

Mittelalterfest

Ravelin 2 - Um das perfekte Pfingstwochenende abzurunden habt ihr letztmalig die Chance, Ritter, Gaukler und Co. live zu erleben - beim "Spectaculum Magdeburgense" im Glacier-Park und auf der Festanlage Ravelin 2. Besucher können sich auf eine Reise in die Vergangenheit begeben, vom Mittelalter bis in die Kaiserzeit, mit allem was dazugehört. Das Mittelalterfest findet am Sonntag von 11 Uhr bis Mitternacht statt, am Pfingstmontag ist noch mal von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Tageskarten kosten 8 Euro pro Person.

Am Sonntag und Montag habt ihr das letzte Mal die Chance beim Mittelalterfest dabei zu sein. © Peter Steffen/dpa