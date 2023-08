Ihr seid in Feier-Laune? Diese Veranstaltungen gehen am Samstag in Magdeburg

Am Samstag findet in Magdeburg ein Open-Air-Festival, ein Konzert von Bonnie Tyler, die Kammerspiele und eine lange Panorama-Nacht statt.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Der Sommer fällt derzeit definitiv nicht so aus, wie wir ihn uns vorgestellt haben - doch deswegen lassen wir die Köpfe nicht hängen! TAG24 gibt Euch einen Überblick über alle coolen Veranstaltungen am Samstag in Magdeburg, um Euch aufzuheitern.

Open-Air-Festival

Heyrothsberge - Etwa 15 Minuten vor den Toren Magdeburgs entsteht am Samstag ein cooles Open-Air-Festival, bei dem besonders Fans von The Doors so richtig auf ihre Kosten kommen. Tausende von Feierwütigen pilgern in den Heyrothsberger Park zum "Fiest of Friends Festival", um neben ganzen fünf The-Doors-Tribute-Bands aus aller Welt auch coole Aftershow-Partys und andere Live-Music-Acts zu genießen. Das Festival dauert drei Tage, die Tickets für Samstag kosten 35 Euro.

Bei dem "Fiest of Friends"-Festival kommen Fans von "The Doors" so richtig auf ihre Kosten (Symbolbild) © 123rf/photootohp

Party zur Panorama-Nacht

Stadtpark - Rund um die Panorama-Nacht Riverside at Night lassen es sich viele coole Live-Music-Acts nicht nehmen, Euch musikalisch zu unterhalten. Ob im Mückenwirt mit Ventura Fox, vor dem Albinmüller-Turm im Stadtpark mit dem Big-Fun-DJ-Team, Karibik-Flair im Montego Beach Club, mit "Zeitlos" im Le Frog und vielen mehr, zum Beispiel im Yachthafen, in der Schweizer Milchkuranstalt oder im Culinaria - der Eintritt ist überall komplett frei. Das genaue Programm findet Ihr hier.

Nach der langen Panorama-Nacht wartet bei "Riverside at Night" coole Live-Musik auf Euch. © Bildmontage: MVGM/Josephine Reichelt, MVGM/Andreas Lander

Erlebnis-Ferien im Zoo

Zoo Magdeburg - Auch an diesem Wochenende gibt es im Zoo Magdeburg wieder die "Erlebnis-Ferien". Bis zum 12. August können hier alle Ferienkinder täglich von 10 bis 17 Uhr ein tierisch-tolles Ferienprogramm mit vielen Aktionen, Unterhaltung und Spielen erleben. Karten gibt an der Kasse oder online für den gewohnten Zoo-Eintrittspreis von 15 Euro (ermäßigt 11 Euro).

Ihr müsst Ferien-Langeweile bekämpfen? Dann ab in den Zoo Magdeburg! © Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa

Sommertheater Olvenstedt probiert's

Forum Gestaltung - Es ist mal wieder so weit: Die Kammerspiele Magdeburg bringen ab diesem Wochenende wieder "Olvenstedt probiert's" auf die Bühne im Forum Gestaltung. In diesem Jahr probieren sich die Darsteller im inzwischen 35. Versuch an "Die Walküre", "Siegfried" und "Götterdämmerung". Tickets für den urkomischen Abend bekommt Ihr im Vorverkauf oder an der Abendkasse für 20 Euro.

Konzert

Elbauenpark - Sie ist eine der weltweit bekanntesten Rock'n'Roll-Stars - und sie kommt für ihre "Between the Earth and the Stars"-Open-Air-Tour in den Elbauenpark Magdeburg! Bonnie Tyler bringt neben ihrer markanten Stimme und ihrer Live-Band alle bekanntesten Songs zum Mitsingen mit und reißt damit Tausende von Fans aus ihren Sitzen. Restkarten gibt es im Vorverkauf oder an der Abendkasse ab 64 Euro.

Bonnie Tyler kommt mit ihrer Live-Open-Air-Tour "Between the Earth and the Stars" nach Magdeburg! © Christophe Gateau/dpa