In Magdeburg ist am Samstag viel los: Das sind die besten Tipps gegen das kalte Winterwetter

Magdeburg - Das Wetter lässt auch an diesem Wochenende zu wünschen übrig, aber das heißt nicht, dass man deswegen nichts unternehmen kann! TAG24 gibt eine Übersicht über alle Veranstaltungen in Magdeburg , zu denen Ihr Euch flüchten könnt.

Messegelände - Es ist wieder so weit: Die alljährliche Boot- und Wassersportmesse " Magdeboot " kommt in die Messehallen. Traditionell stehen Motor- und Segelboote sowie -yachten, Elektroboote, Hausboote, Charterangebote, Bootszubehör, Wassertourismus und vieles mehr im Blickpunkt. Wassersportfans und Schaulustige kommen bei dieser Ausstellung definitiv auf ihre Kosten und treffen auf spannende Ansprechpartner, um alle übrigen Fragen aus der Welt zu schaffen.

Johanniskirche - Mailand, Berlin, Paris, London - und jetzt auch Magdeburg? Wem ein Trip in die Modehauptstädte zur nächsten Fashion Week zu viel ist, der kann kreative Designer und ausgefallene Outfits auch bei " Ottostadt macht Mode " bewundern. Ab 20 Uhr laufen in der Johanniskirche die Models über den Laufsteg und präsentieren Mode, Schmuck, Schuhe und Accessoires von Designern aus Sachsen-Anhalt.

Innenstadt - Wer lieber abends der musikalischen Unterhaltung frönen will, hat die Qual der Wahl zwischen vielen tollen Konzerten. Die "Jailbreakers" sind zurück in Magdeburg und mischen die Factory so richtig auf. Die ACDC Tribute Show hat nur die rockigsten Songs im Gepäck und legt ab 21 Uhr so richtig los. Tickets kosten 23,80 Euro.

Auch in der Festung Mark gibts gewaltig was auf die Ohren - El Paniko und das Katastrophenorchester bieten eine Show zu Ehren von Udo Lindenberg und präsentieren die bekanntesten Hits des Meisters. Einlass ist bereits 19 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr. Tickets kosten im Vorverkauf 20, an der Abendkasse 27 Euro.

Das Beste kommt bekanntlich zum Schluss, und sie ist eben "Simply the Best": Für Fans der großartigen Tina Turner wartet in der GETEC-Arena ein ganz besonderer Leckerbissen. Die weltweit bekannte Hauptdarstellerin Dorothea "Coco" Fletcher hat eine verblüffende Ähnlichkeit mit der "What's Love Got to Do with It"-Sängerin und bringt mit der "Tina Turner Story" eine berührende und unterhaltsame Tribute Show nach Magdeburg. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf oder an der Abendkasse ab 53,40 Euro. Das Konzert beginnt 20 Uhr, Einlass ist eine Stunde vorher.