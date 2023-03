Internationaler Telemann-Wettbewerb startet in Magdeburg

Magdeburg - Beim Internationalen Telemann-Wettbewerb in Magdeburg konkurrieren in den kommenden Tagen 47 Sängerinnen und Sänger aus 19 Nationen.

In Magdeburg, der Geburtsstadt des Barockkomponisten Georg Philipp Telemann, findet der alljährliche Telemann-Wettbewerb statt. © Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa

Die Jury erwartet 23 Soprane, neun Mezzosoprane, zwei Countertenöre, sechs Tenöre und sieben Bässe, wie die Veranstalter vor dem Start am Freitag mitteilten. In der Geburtsstadt des Barockkomponisten Georg Philipp Telemann (1681-1767) wird der Gesangswettbewerb in drei öffentlichen Runden ausgetragen. Die Finalrunde ist für den 18. März geplant.

Es konnten sich Sängerinnen und Sänger im Alter von 18 bis 34 Jahren bewerben. 26 Kandidaten kommen aus Deutschland, es sind aber auch Teilnehmer aus Dänemark, Frankreich, Japan und Mexiko dabei.

Alle sind den Angaben zufolge Studierende oder Absolventen renommierter Musikhochschulen. Ausgelobt sind Preisgelder in Höhe von insgesamt 15.500 Euro, darunter der mit 7500 Euro dotierte "Preis der Mitteldeutschen Barockmusik".

Der Internationale Telemann-Wettbewerb wird seit 2001 von der Internationalen Telemann-Gesellschaft in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Telemann-Pflege und -Forschung der Landeshauptstadt Magdeburg veranstaltet. Ziel ist es, das Erbe Telemanns und seiner Zeitgenossen zu pflegen. Der Wettbewerb wird alle zwei Jahre in unterschiedlichen Kategorien ausgeschrieben.