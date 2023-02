18.02.2023 06:15 Party, Afrika, Gartenträume und Shopping: Das gibt es am Wochenende in Magdeburg zu erleben

Am Wochenende gibt es in Magdeburg wieder zahlreiche Events. TAG24 hat für Euch ein paar herausgesucht und sagt Euch, was Ihr dort erleben könnt.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Zum Wochenende gibt es in Magdeburg für Jung und Alt wieder allerhand zu sehen und erleben. TAG24 hat für Euch ein paar Tipps parat. Ü40-Party Festung Mark - DJ "Palmbeach" darf Euch endlich wieder zur Ü40-Party im "Stübchen" der Festung Mark einladen. Am Samstag kann ab 21 Uhr wieder zu den Hits der letzten vier Jahrzehnte getanzt und gefeiert werden. Der Einlass beginnt eine Stunde früher. Tickets gibt es online ab 9,30 Euro. In der Festung Mark gibt es am Samstagabend Musik aus vier Jahrzehnten, zu der getanzt und gefeiert werden kann. (Symbolbild) © 123RF/seventyfour74 Gartenmesse Messe Herrenkrug - Von Freitag bis zum Sonntag feiert die Messe "Gartenträume" in Magdeburg ihr 20-jähriges Jubiläum. Besucher können Inspirationen und aktuelle Entwicklungen, Pflanzen und Blumenzwiebeln, Gestaltungsideen, Outdoor-Technik und -Möbel und vieles mehr erwarten. Sogar Gartenprofis stehen mit ihrem Wissen für Ratschläge parat. Die Messe ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Tageskarte kostet über den Onlineshop 8 Euro. Bei der Gartenmesse "Gartenträume" können Besucher sich über neue Produkte und Trends informieren. (Archivbild) © Jens Wolf/ZB/dpa Afrika-Abend im Zoo Zoo Magdeburg - Neben Giraffen und Löwen sind vor allem auch die dickhäutigen Elefanten ein Symbolbild für Afrika. Der Magdeburger Zoo möchte am Samstagabend zum Event "Africambo" alle Interessierten die Kultur, Kulinarik und die Tierwelt des Kontinents näher bringen. Geplant ist die Veranstaltung am Samstag von 18 bis 23 Uhr. Tickets gibt es Online ab 89 Euro. Der Zoo Magdeburg möchte am Samstagabend neben der Tierwelt die Kulinarik und Kultur Afrikas näher bringen. (Archivbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa Familienflohmarkt Festung Mark - Ein Sonntag in Magdeburg ohne Flohmarkt? Undenkbar! Von 12 bis 16 Uhr kann wieder in der Festung Mark beim Familienflohmarkt "Frohmarkt" gefeilscht und geplaudert werden. Vielleicht findet das ein oder andere unbeliebte Weihnachtsgeschenk einen neuen Besitzer. Es soll auch Menschen geben, die ihren Frühjahrsputz vorgezogen und dabei längst vergessene Schätze gefunden haben, die sie nun zum Verkauf anbieten. Der Eintritt kostet 2,50 Euro und berechtigt gleichzeitig Zutritt zum Fashion-Flohmarkt "Frauenklamotte". Auf dem Familienflohmarkt in der Festung Mark kann am Sonntag wieder gefeilscht werden. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa TAG24 wünscht Euch viel Spaß!

Titelfoto: Bildmontage: 123RF/seventyfour74, Jens Wolf/ZB/dpa, Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa, Monika Skolimowska/dpa