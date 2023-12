Über die Feiertage ins Theater Magdeburg? Diese Stücke stehen auf dem Spielplan

Magdeburg - Weihnachten ist die Zeit für Emotionen, also genau perfekt für einen Besuch im Theater! Wer über die Feiertage und zwischen den Jahren ins Theater Magdeburg gehen möchte, der hat eine breite Auswahl an verschiedenen Schauspielen, Balletten und Opern.

Ein ernstes und gleichzeitig komisches Stück wartet am 1. Weihnachtsfeiertag um 19.30 Uhr im Schauspielhaus. "Das Leben ein Traum" handelt von König Basilio, der seinen Sohn in einem dunklen Verlies ohne Kontakt nach außen großzieht. Doch was, wenn er nun in die Welt freigelassen wird? Tickets kosten 21 Euro.



Am 25. Dezember findet außerdem eine Vorstellung der Märchenoper "Hänsel und Gretel" statt, doch sie ist bereits restlos ausverkauft.