Viel Musik, Stöbern und Erkunden: Das könnt Ihr am Wochenende in Magdeburg erleben!

Magdeburg - Endlich Wochenende, aber keinen Plan, was Ihr unternehmen wollt? Damit keine Langeweile aufkommt, hat TAG24 für Euch wieder die aufregendsten Events in Magdeburg zusammengefasst!

Festung Mark - Am Samstag ab 15 Uhr und Sonntag ab 11 Uhr sorgen insgesamt 12 internationale und deutsche Bands auf drei Festivalbühnen in der Festung Mark für richtig Stimmung beim 16. Magdeburger Irish Folk Festival. Neben traditioneller Live-Musik von der grünen Insel erwartet die Besucher an den Bars in den Festungsgewölben und auf dem Festungshof eine große Auswahl an typisch irischen Getränken.

Tickets gibt es ab 11,90 Euro online!