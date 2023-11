Von Angelspaß bis True-Crime: Das könnt Ihr am Samstag und Sonntag in Magdeburg erleben!

In Magdeburg finden am Samstag und Sonntag wieder interessante Veranstaltungen statt. TAG24 gibt Euch einen Überblick der Events.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Auch an diesem Wochenende finden in Magdeburg wieder allerhand Events statt, die einen Besuch wert sind. TAG24 hat für Euch wieder die besten Veranstaltungen zusammengefasst.

Magdeburger Angeltage

Elbauenpark - Am Samstag und Sonntag werden in beiden Messehallen im Elbauenpark und auf dem Außengelände mehr als 80 Aussteller, bekannte Gesichter der Angelszene und Tausende Besucher aus dem In- und Ausland zum großen Treffen der Angelsportgemeinde in Magdeburg erwartet. Gäste erwartet ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm, moderiert von Rainer Korn, Chefredakteur des Fachmagazins "Kutter & Küste" sowie Profi-Anglerin, Moderatorin und Bloggerin Barbara "Babs" Kijewski. Geöffnet ist am Samstag von 9 bis 18 Uhr, Sonntag 10 bis 17 Uhr. Tagestickets für die Magdeburger Meeresangeltage gibt es im Vorverkauf für 9 Euro (ermäßigt 7 Euro). An der Tageskasse kostet der Eintritt 9,50 Euro (ermäßigt 7,50 Euro). Für Kinder bis 6 Jahre ist der Eintritt frei.

Auf der Messe gibt es alles, was das Anglerherz begehrt. © MVGM/Andreas Lander

True-Crime mit Klaus Püschel

Johanniskirche - Am Sonntag ist Rechtsmediziner Prof. Dr. Klaus Püschel (71) in der Johanniskirche wieder "Mördern auf der Spur". Krimi-Talkmaster Tino Grosche begrüßt ab 16 Uhr außerdem die wohl bekannteste Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen (78) und den Vorsitzenden Richter Stefan Caspari. Zuschauer können dann live mitverfolgen, wie die drei Profis spektakuläre Mordfälle sezieren. Sie rekonstruieren Tathergänge, ergründen die Psyche der Täter, erklären Strafmaß und Urteil vor Gericht. Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, an der Kasse in der Johanniskirche oder online.

Rechtsmediziner Prof. Dr. Klaus Püschel (71) erklärt den Zuschauern einiger der spektakulärsten Mordfälle. © Presse/Klaus Pueschel

16. Töpfermarkt

Festung Mark - Am Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr lädt die Festung Mark zum 16. Mal Besucher ein, in die Welt der Töpferei einzutauchen. Neben Live-Musik und kulinarischen Köstlichkeiten gibt auch für die kleinen Gäste die Möglichkeit, sich beim Kindertöpfern und Bemalen von Tonfiguren kreativ auszuprobieren. Der Eintritt kostet 3 Euro (ermäßigt 2 Euro). Kinder bis 12 Jahren kommen kostenlos rein.

Auf dem Töpfermarkt in der Festung Mark können Groß und Klein kreativ werden. (Symbolbild) © 123/diy13

Hochzeitsmesse

Viehbörse - Am Sonntag bekommen zukünftige Brautpaare bei der Brautmesse in der Viehbörse von 10 bis 18 Uhr alles geboten, was man für einen der wichtigsten Tage im Leben gebraucht wird. Mehr als 80 Aussteller helfen Paaren dabei, alles von Brautkleid bis Hochzeitstorte zu finden. Bei der Live-Brautmodenschau können sich die Liebenden zudem ebenfalls inspirieren lassen. Tickets gibt es im Vorverkauf für 14 Euro.

Auf der Hochzeitsmesse in Magdeburg werden Brautträume war. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Kinder- und Babyflohmarkt

Selgros-Parkplatz - Am Samstag können Schnäppchen-Jäger wieder auf ihre Kosten kommen. Bei Selgros findet von 9 bis 13 Uhr der große Kinder- und Babyflohmarkt statt. An den Trödelständen werden dann Spielzeuge von A bis Z, Secondhand Klamotten, Bücher und vieles mehr angeboten. Der Eintritt ist frei!

Auf dem Kinderflohmarkt kommen Schnäppchen-Jäger auf ihre Kosten. (Symbolbild) © 123rf/neydt