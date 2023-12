Zu Weihnachten ins Theater Magdeburg? Diese Stücke stehen auf dem Spielplan

An Weihnachten und zwischen den Jahren bietet das Theater Magdeburg ein breites Programm aus Schauspielen, Opern, Musicals und Balletten.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Lachen, Weinen, Staunen, Mitsingen - neben allem anderen ist Weihnachten auch die Zeit für Emotionen, also genau perfekt für einen Besuch im Theater! Wer über die Feiertage und zwischen den Jahren ins Theater Magdeburg gehen möchte, der hat eine breite Auswahl an verschiedenen Schauspielen, Balletten und Opern.

23. Dezember

Am 23. Dezember könnt Ihr die bevorstehenden Feiertage mit dem unglaublich sehenswerten Ballett "Schneewittchen" im Opernhaus einläuten. Gleich zweimal an diesem Samstag, einmal um 14.30 Uhr und einmal um 19.30 Uhr, spielt das Theater das Tanzstück zu dem bekannten Märchen der Gebrüder Grimm über das hübsche Schneewittchen, die sieben Zwerge und die böse Königin. Ihr solltet Euch aber beeilen, denn die Karten sind knapp! Restkarten bekommt Ihr an der Abendkasse ab 15 Euro. Ebenfalls um 19.30 Uhr läuft im Schauspielhaus das Schauspiel "Meister Röckle", was das bekannte DEFA-Märchen mit einer tollen Inszenierung adaptiert. Die Karten kosten im Vorverkauf und an der Abendkasse 21 Euro. Am 24. Dezember haben die Schauspieler eine wohlverdiente Pause. Es stehen für Sonntag also keine Stücke an.

Am 23. Dezember spielt das Opernhaus wieder das Ballett zu Schneewittchen. © Theater Magdeburg/Ida Zenna

25. Dezember

Ein ernstes und gleichzeitig komisches Stück wartet am 1. Weihnachtsfeiertag um 19.30 Uhr im Schauspielhaus. "Das Leben ein Traum" handelt von König Basilio, der seinen Sohn in einem dunklen Verlies ohne Kontakt nach außen großzieht. Doch was, wenn er nun in die Welt freigelassen wird? Tickets kosten 21 Euro.

Am 25. Dezember findet außerdem eine Vorstellung der Märchenoper "Hänsel und Gretel" statt, doch sie ist bereits restlos ausverkauft.

Das Schauspiel "Das Leben ein Traum" steht am zweiten Weihnachtsfeiertag auf dem Programm. © Theater Magdeburg/Kerstin Schomburg

26. Dezember

Am 26. Dezember steht dann endlich das beliebte Weihnachtskonzert an. In zwei Vorstellungen um 11 und um 16 Uhr verzaubert die Magdeburger Philharmonie mit Liedern von Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn, Elena Kats-Chernin und vielen mehr. Tickets gibt es im Vorverkauf und an der Tageskasse ab 21 Euro. Wer eher Lust auf ein witziges Schauspiel hat, der kann um 19.30 Uhr im Schauspielhaus eine weitere Vorstellung von "Odyssee: Buch von Homer" besuchen gehen. Es erzählt, was die Frauen, die König Odysseus für seine langen Reise zurückließ, in der Zwischenzeit erlebt haben. Eintrittskarten gibt es für 21 Euro.

Auch in diesem Jahr spielt die Philharmonie am 26. Dezember zwei Weihnachtskonzerte. (Symbolbild) © 123RF/stokkete

Zwischen den Jahren

Auch zwischen den Feiertagen hat das Theater ein breitgefächertes Programm in petto. Folgende Stücke könnt Ihr Euch zwischen dem 27. und 30. Dezember anschauen: 28.12. um 19.30 Uhr , Schauspiel "Wolf" im Schauspielhaus, Tickets für 17 Euro

, Schauspiel "Wolf" im Schauspielhaus, Tickets für 17 Euro 28.12. um 19.30 Uhr , musikalisches Schauspiel "Tod eines talentierten Schweins" im Schauspielhaus, Tickets für 21 Euro

, musikalisches Schauspiel "Tod eines talentierten Schweins" im Schauspielhaus, Tickets für 21 Euro 29.12. um 17 Uhr , Schauspiel "Phädra" im Schauspielhaus, Tickets für 17 Euro

, Schauspiel "Phädra" im Schauspielhaus, Tickets für 17 Euro 30.12. um 19.30 Uhr , Schauspiel "Meister Röckle" im Schauspielhaus, Tickets für 21 Euro

, Schauspiel "Meister Röckle" im Schauspielhaus, Tickets für 21 Euro 30.12. um 19.30 Uhr, Ballett "Schneewittchen" im Opernhaus, Tickets ab 16 Euro Die Vorstellungen von "Evita" und "Nebenan" am 29. Dezember sowie die Vorstellung von "Wolf" am 27. Dezember sind bereits restlos ausverkauft.

Neben "Evita" gibt es zwischen den Feiertagen auch viele andere Stücke und Ballette zu sehen. © Theater Magdeburg/Nilz Böhme

31. Dezember

Der Jahreswechsel steht bevor, doch die meisten Partys gehen ja sowieso erst abends los. Warum dann nicht am Nachmittag noch mal ins Theater? Im Schauspielhaus verzaubert die Magdeburger Tanzcompagnie mit ihrem witzigen Ballett "Was ihr wollt", hier stellen sie um 16 Uhr und um 21 Uhr ihr unglaubliches Können zur Schau. Tickets kosten 35 Euro. Die Vorstellungen von "Die Blume von Hawaii" sind bereits ausverkauft. Anschließend lädt das Theater noch zu einer Silvesterparty ein. Eintritt hierfür kostet 40 Euro.

An Silvester habt Ihr gleich zweimal die Möglichkeit, das Ballett "Was ihr wollt" im Schauspielhaus zu sehen. © Theater Magdeburg/Ida Zenna