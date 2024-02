Achtung, Baustelle! Diese Sperrungen erwarten Euch die nächsten Wochen in Magdeburg

Magdeburg - Nachdem die Gleisbauarbeiten in der Halberstädter Straße zum Wochenbeginn vorzeitig beendet wurden, müssen sich Magdeburger vom 2. bis 14. Februar bereits auf neue Baustellen und Sperrungen einstellen.

In Magdeburg wird die nächsten 14 Tage wieder gebaut! (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa

Wie die Stadt Magdeburg mitteilte, wird zunächst die Havelstraße vom heutigen Freitag bis zum 9. Februar voll gesperrt bleiben. Grund sind Arbeiten an den Gleisen der Hafenbahn. Eine Umleitung wird über Korbwerder und Saalestraße ausgeschildert.



Vom 5. bis zum 9. Februar ist zudem die Salvador-Allende-Straße in Höhe der Straßenbahngleise voll gesperrt. Nach einer Havarie wird die SWM hier Leitungsarbeiten durchführen. Der Verkehr wird in beiden Richtungen durch die Pablo-Neruda-Straße umgeleitet.

Die Ballenstedter Straße in Höhe der Hausnummer 7 wird vom 5. bis 14. Februar voll gesperrt sein. Grund sind Arbeiten der SWM an einem Trinkwasser-Hausanschluss. In beiden Richtungen wird eine weiträumige Umleitung über die Halberstädter Chaussee ausgeschildert.