Achtung, Baustelle! Hier müssen Magdeburger Autofahrer mit Einschränkungen rechnen

Magdeburg - Wo eine Baustelle endet, beginnt die nächste: Autofahrer in Magdeburg müssen sich ab der kommenden Woche an vier Orten auf Sperrungen einstellen.

In Magdeburg starten in der kommenden Woche vier neue Baustellen. (Symbolbild) © 123RF/kasto

Wie die Stadt am Nachmittag mitteilte, konnte die Sperrung in der Havelstraße (Rothensee) bereits am gestrigen Mittwoch aufgehoben werden. Dafür sind aber an anderen Stellen neue Bauarbeiten nötig.

So muss die Bahnhofsstraße (Altstadt) im Bereich zwischen Keplerstraße und Einsteinstraße ab Montag voll gesperrt werden, da die SWM hier bis 17. Februar Anschlussarbeiten vornimmt.

Am 13. Februar muss in der Straße Korbwerder (Gewerbegebiet Nord) die Fahrtrichtung stadtauswärts wegen Kanalinspektionsarbeiten der SWM gesperrt werden.

Auch in der Liebigstraße (Altstadt) wird eine Fahrbahnrichtung dicht gemacht, ebenfalls wegen Anschlussarbeiten der SWM. Die Richtung Schleinufer zur Hegelstraße ist somit bis 15. März gesperrt.

Schließlich muss vom 14. bis 16. Februar 2024 zwischen der Maxim-Gorki-Straße (Stadtfeld Ost) und Alexander-Puschkin-Straße wegen Kranarbeiten zur Montage von Balkonen ebenfalls der Abschnitt voll gesperrt werden.