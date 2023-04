Autofahrer aufgepasst! Hier ist in Magdeburg die nächsten Wochen dicht

Autofahrer müssen die kommenden Wochen wieder mit Sperrungen in der Landeshauptstadt rechnen. © Bildmontage:Klaus-Dietmar Gabbert/dpa, Tim Brakemeier/dpa/dpa-tmn

Vorab erstmal eine gute Nachricht: Am kommenden Montag, dem 24. April, wird die Einbahnstraßenregelung in der Bergstraße aufgehoben. Am Folgetag wird in der Blankenburger Straße dann der Abbau der dortigen Baustellenampel stattfinden.

Nun zu den schlechten Neuigkeiten: Der Tunnel unter dem Askanischen Platz ist am morgigen Freitag, dem 21. April, von 9 bis 12 Uhr voll gesperrt. Grund sind dringend notwendige Instandsetzungsarbeiten. Der Autoverkehr wird über die Kreuzung Askanischer Platz umgeleitet.

Am 23. April ist von 7 bis 15 Uhr ein kurzer Abschnitt der Straße Am Krökentor aufgrund von Kranarbeiten voll gesperrt.

Autofahrer werden in beiden Richtungen über die Erzbergerstraße und die Julius-Bremer-Straße umgeleitet.