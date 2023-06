Augenmerk Nachhaltigkeit: Magdeburg schickt "Zukunftsbahn" auf die Gleise

Magdeburg - Sie steht symbolisch für mehr Nachhaltigkeit und das soziale Zusammenleben in der Landeshauptstadt: Die "Zukunftsbahn" rollt künftig über die Straßenbahngleise Magdeburgs .

Die grüne "Zukunftsbahn" wurde nun in Magdeburg auf die Straßenbahngleise geschickt. © MVB

Das vielfältige Vereinsleben hat Magdeburg seit jeher stark geprägt. Nun wurde diese Zusammenarbeit auf der Niederflurbahn verewigt und setzt ein Zeichen für das soziale Leben.

Die grün gestaltete Bahn wurde nun, unter Anwesenheit wichtiger Vereinsvertreter, erstmals auf die Gleise geschickt, das teilten die Magdeburger Verkehrsbetriebe mit.

"Die Zukunftsbahn [...] verdeutlicht unsere gemeinsame Vision, Magdeburg zu einer nachhaltigen und lebenswerten Stadt zu machen", sagt Birgit Münster-Rendel, Geschäftsführerin der MVB.

Die Straßenbahn soll künftig Fahrgäste auf die vielfältigen Aktionen in Magdeburg aufmerksam machen. Ob außen am Fahrzeug oder Innen - die Vereine, die sich um einen Platz auf der Zukunftsbahn beworben haben, bekommen auch einen.

Zwölf Vereine werden am Äußeren der Bahn präsentiert, 20 weitere im Inneren neben den Sitzplätzen. Insgesamt werden aber alle 67 Bewerber auf der Fahrgastinformationstafeln vorgestellt. Inwiefern sich die Vereine in Sachen Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit einsetzen, hätte bei der Auswahl eine zentrale Rolle gespielt, hieß es in der Mitteilung.